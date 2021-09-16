黃貫中林曉峰激似喜羊羊成熱話　超唔超越到鄧梓峰同巴斯光年？

黃貫中、MC Jin（歐陽靖）及林曉峰近日因出演內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》而再度翻紅，人氣急升備受網民喜愛頻頻上熱搜，不過最近他們卻不是因為節目上的表演而成為關注，而是因為被指與動畫《喜羊羊與灰太郎》的角色撞樣，再一次登上熱搜榜，超高相似度令人看到歎為觀止。



黃貫中、MC Jin和林曉峰因出演內地真人騷《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，近日被指與動畫《喜羊羊與灰太郎》的角色撞樣，再一次登上熱搜榜。（微博圖片）

有網民將黃貫中、MC Jin和林曉峰的三人合照與《喜羊羊與灰太郎》的三個角色放在一起，一比較之下果然表情和神情都似到十足，黃貫中見到依忍不住留言：「有人說我們是《披荊斬棘的哥哥》的羊村聯盟，哎呀，被發現了！」林曉峰亦笑說：「原來我是懶羊羊！」，MC Jin留言道：「沒有香蕉他就不是蕉太狼！」三位自己都承認確實非常似樣。

似到十足十！（微博圖片）

事實上，娛樂圈中有不少藝人都與很多卡通人物撞樣，其中最經典的非鄧梓峰和《反斗奇兵》的巴斯光年莫屬，因此獲得「鄧光年」和「巴斯梓峰」的花名，娛樂圈中還有幾多對撞樣「CP」？

鄧梓峰和巴斯光年傻傻分不清！（資料圖片）

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