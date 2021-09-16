前After School成員Lizzy涉酒駕直播爆喊　疑整容過度網民唔認得

現年29歲的前韓國女團After School成員Lizzy（現藝名朴修映），於今年5月涉嫌醉酒駕駛在首爾江南區撞向前方一架的士，之後被警方以違反道路交通法起訴。她當時因為血液中的酒精含量足以吊銷駕駛牌照，因此備受大眾的指責，至今一直停工兼潛水作自我反省。她昨日（14日）在Instagram一邊哭一邊道歉，並宣布這是「人生最後一次的直播」，不過不但沒有得到網民的原諒和理解，卻因為變化甚多的外貌引起網民的批評。



Lizzy（中）於2010年以After School的子團體「Orange Caramel」成員之一身份再出道。（網上圖片）

Lizzy於2010年以After School的子團體「Orange Caramel」成員之一身份再出道，憑青春可人和活力四射的形象而人氣急升備受喜愛，更曾是《Running Man》的班底成員之一。不過，Lizzy於2018年與原所屬經紀公司Pledis娛樂約滿並退出After School，轉走演員路線之後星途走下坡，更沒有太多出鏡機會，因此大眾對她的印象仍然停留在她女團時期的樣子。

憑青春可人和活力四射的形象而人氣急升備受喜愛。（網上圖片）

Lizzy曾是《Running Man》班底。（網上圖片）

酒駕事件之後，Lizzy昨日在Instagram宣布「這是我人生最後一次開直播」，一邊哭着向粉絲道歉，一邊坦承自己犯錯希望公眾可以原諒自己。她提到因為見到很多人留言「叫我自殺」而令她感到活着很累，絕望坦言：「我的人生已經玩完了」，令粉絲擔心其精神狀態，害怕她會想不開。

Lizzy昨日在Instagram宣布「這是我人生最後一次開直播」，一邊哭着向粉絲道歉，一邊坦承自己犯錯希望公眾可以原諒自己。（Instagram：@luvlyzzy）

然而，網民對於Lizzy「賣慘」並不賣帳，認為她確實做得很錯難以被原諒，更批評她外形徹底崩壞：「這是Lizzy？」、「想問是哪位」、「不認得」、「對自己的Chanel耳環感到很自豪吧」、「為何臉變成這樣了」、「鼻子一看就知道做過了」。

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