把關者們｜唔只攻略班係騙局　72歲獨居婆婆捲健身騙案被呃350萬

由袁偉豪、陳家樂、黃智雯、王敏奕等主演的TVB新劇《把關者們》以海關作為題材，劇情圍繞着版權及商標調查科、貿易管制處、海關毒品調查課而展開，當中揭露了不少常見的騙局。昨晚（14日）播出的一集中講到葉競安（丁子朗飾）同卓嵐（孔德賢飾）為了成功考到海關而報讀攻略班，但原來只是一個騙局，他們更剛好遇到海關行動，將中心的負責人拘捕。



海關攻略版其實只是一個騙局。（電視截圖）

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除了這類攻略班騙局之外，劇集亦有提及健身會籍騙案，健身室逼人簽健身會籍屬於不良營商行為，過往都曾有不少受害者不小心中計，在不良健身中心的騙子半欺騙半威脅下，簽下大額健身合約。《東張西望》曾訪問過受害者，她透露健身中心職員以Check銀行卡積分為由，又被言語恐嚇，誘騙她買下大額健身合約，令她感到非常無助。幸好受害者挺身而出，向海關舉報這種不良營業手法，最終海關將共6名職員拘捕，他們因銷售健身服務期間作出威嚇性營業行為，違反商品說明條例判刑，分別判囚9個月至20個月不等，同時需向8名受害人賠償約27萬元。

《東張西望》曾訪問過遇上健身會籍騙案的受害者。（YouTube影片截圖）

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而今年年初就有一單牽涉到350萬元財物的健身騙案，事緣72歲的獨居馮婆婆於9年前以200萬元購入舒適堡15年健身會籍，去年9月她希望退回套票及會費，卻誤信一名27歲男健身教練可協助退款，要求她交「手續費」，在一個月內「狂撳」她260萬元現金，積蓄耗盡後，再帶她到店舖碌卡購買4隻名錶，共值約90萬元，身家被「榨乾」後，馮婆婆與他失去聯絡方知受騙。《香港01》曾訪問過馮婆婆，她表示欠下70多萬元信用卡數，每月需還3萬元，現金僅餘約一萬元，令她陷入三餐不繼的困局，要向社工及區議員求助，四出奔波，身心疲累。

把關者們 | 三大看點你要知 時隔21年TVB再拍海關劇有收視保證