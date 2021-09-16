蔡嘉欣陳詩欣合體齊曬Hermès手袋　無懼被批拜金：蔡嘉欣教我㗎囉

蔡嘉欣（Kayan）一向鍾情名牌手袋，她曾在個人YouTube Channel帶大家參觀她的屋企，片中所見她有兩大櫃名牌手袋，當中更不乏名牌Hermès手袋，入門款到經典款都有，惹來不少網民直斥她高調炫富，大為反感。不過Kayan就認為自己努力賺錢買名牌手袋及新車，並無不妥。日前Kayan找來Eunice一起拍片，分享自己的Hermès手袋收藏，向大家展示她們人生第一個入手的Hermès手袋！



日前Kayan找來Eunice一起拍片，分享自己的Hermès手袋收藏，向大家展示她們人生第一個入手的Hermès手袋。（YouTube影片截圖）

Eunice透露自己第一個Hermès手袋是金棕色外縫Kelly 28，屬於非常搶手的顏色，所以Kayan都表示Eunice非常幸運。而Kayan就表示以前因為Hermès「一包難求」而卻步，但出於保值的角度，她在三年前終於行入名店，並入手了第一個Hermès手袋，同樣是Kelly 28，是葡萄紫色內縫，比較特別。Eunice更大爆Kayan不時都會拎住這個Kelly手袋入廠開工：「就算佢拎住呢個袋開工，都唔會覺得佢特登炫富！」

Eunice大爆Kayan不時都會拎住這個Kelly手袋入廠開工，但Kayan就否認指自己平時只會帶 Goyard手袋開工。（YouTube影片截圖）

近年Kayan陸陸續續入手了幾個Hermès手袋，當中包括有大熱的斜孭袋款式Constance、水桶袋Picotin 18、Roulis、Garden Party等。眾所周知Hermès經常是「有錢難買」，雖然品牌否認有「配貨制」，但不少人都曾分享自己的經驗，指熱門款式常常要「配貨」到指定金額才可以入手，想買到自己鍾意的款式的確不容易。

點擊下圖睇Kayan入手的款式：

+ 26

其實Kayan早在參選港姐時已經是非多多，被網民力數她數宗罪，早前她因為大曬自己帶40萬現金出街而被網民指晒命，她與同屆港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）及師妹陳楨怡（Celina）聚會又被指「專黐有錢人」。Kayan頻頻被網民攻擊拜金，所以今次拍攝這段影片，她就直言擔心Eunice會被連累：「多謝陳詩欣甘願冒住呢個被Label拜金嘅名嚟同我拍呢條片，陣間啲人話我拜金啦，話埋你拜金。」不過Eunice就笑言多謝Kayan分享自己買手袋的經驗，教會她成為一位精明的消費者！

Kayan頻頻被網民攻擊拜金。（YouTube影片截圖）