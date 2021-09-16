安德尊挑釁TVB主持「做咩要回應你」　訪問失控遭宋芝齡掌嘴

安德尊與宋芝齡合作主持節目多年，早已成了幕前歡喜冤家，日前被雜誌影到蹺手行街，被指由「恨你變成愛你」發展忘年戀，今日兩人接受TVB娛樂新聞台訪問再次否認，但過程中安德尊似乎有點火氣，幾乎每次開口都針對主持許文軒（Edmond）。

安德尊在訪問時處處針對主持。（影片截圖）

主持Edmond初時招架不住，望向鏡頭求助。（影片截圖）

該段訪問晚上在上載至社交平台，宋芝齡嘗試解釋當日被影到的情況，但安德尊處處針對主持不停反問，例如「講多嘢做咩，我做咩要回應你，關你咩事先？」、「你理得我啫！似咩層層，你應該問寫個個！」、「我想問你蹺手有咩問題，我哋識咁耐蹺手有咩問題，你理得我哋吖。」、「笑咩呀，你覺得好好笑咩……開心都唔係咁開心，做乜我唔可以搵你哋嚟開心。」、「（兩人）關係係私下事，私下事點解要拎出嚟講？」過程之中不乏嬉鬧，宋芝齡嘗試為安德尊打圓場，又掌嘴試圖中斷安德尊反駁，三人都以笑帶過，但安德尊不說話時都有黑面。

安德尊與宋芝齡合幕前的歡喜冤家，亦是非常有默契的好朋友。（IG：@sungchihling）

訪問尾聲，安德尊再次針對主持，死纏難打不願結束訪問，又挑釁Edmond準備不足：「你仲有冇嘢問，要問就問多五題！」但當問完第一條，安德尊又阻止宋芝齡回應，要求Edmond先問完所有問題，終於Edmond亦忍不住駁嘴：「我問咗好多條喇！」、「唔係問呀！你都冇答我！」

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