傅穎拒靠潛規則遭炮轟　反擊網民留言低質：維持喺十幾年前嘅水準

現年36歲的傅穎（Theresa）早年轉戰內地發展，參演了不少劇集及電影，她回港後入住市值過千萬的海景豪宅，可見吸金力之強。Theresa除了不時在社交平台大談個人見解，日前她以「女藝人的悲哀？」為題，談及對娛樂圈「潛規則」的睇法，直言自己無法做到不擇手段上位，堅持要靠自己。



傅穎拒絕靠潛規則上位 堅持潔身自好：我已經沒想自己會紅了

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Theresa的言論經報道後一時惹起熱話，有網民認為Theresa說話不夠說服力，另外又質疑她樣貌有變，疑似整容。Theresa今日（6日）於IG貼出報道和網民留言，並發文表示沒有想過會有香港媒體報道她發表於小紅書的言論。而對於言論掀起一番討論，她首先表示留言「令我即刻回憶返十幾年前被網暴⋯啊～唔係！係被『寵幸』嘅時期。」並串爆網民「估唔到網民嘅留言依然維持翻喺十幾年前嘅水準，掂呀！簡直勾起晒我嘅『童年回憶』。」

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不過她隨即表示：「咁大個標題，唔知內情就咁睇，好容易得罪人，又俾人話我做新聞，冇嘢搵嘢嚟講。」進而澄清自己並非指針對娛樂圈，潛規則周圍都有。至於網民質疑她是否整容，她則直言拍片當日因工作緣故而要化濃妝。她又指言論有不同解讀是很正常，但她表示：「如果我喺香港嘅平台就一定唔會講呢番說話喇，因為實有人會扭曲」。她最後在IG上載完整片段，並發文指反對網絡欺凌。

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