周揚青分手一個月極速換畫玩姊弟戀　嚇親新對象：有點快但很真實

周揚青與羅志祥分手一年多後，與身價超過百億的中國「好利來」執行總裁羅昊交往，更一起上實境節目《女兒們的戀愛4》，不過在上集播出的最後兩人宣告分手，而在最新一集的內容中，周揚青開始與新對象約會，男方也問起這件事，周揚青很坦白的告知。



在《女兒們的戀愛4》最新一集中，周揚青新的約會對象是小她6歲的陳瑞豐，之前曾參加過《創造營2021》，兩人在吃飯聊天時，陳瑞豐忍不住問周揚青目前的感情狀態是否為單身，因為之前看到節目播出時她認愛羅昊，周揚青就坦承其實兩人已分手一個月，分手的原因在於兩人認識沒多久就交往，而且才開始交往就一起上節目，這對男方來說壓力很大，經過相處後，也發現彼此間有很多理念不合，兩人實際上在一起的時間不到一個月。

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周揚青也透露當一段戀情曝光，還公開在大眾面前，如果內心不夠強大，很容易受到外界聲音的影響，不過她是一個活在自己世界的人，所以不太容易受到外界影響，而她與羅昊分手一個多月後，才開始錄節目與新對象約會，不過這些過程節目上都不會呈現，外界只看到的是上一集才分手，下一集她就與新對象約會，而周揚青也問陳瑞豐，是否會在意她才剛分手一個月，陳瑞豐很坦承回應會覺得有點快，但是聽完她解釋原因後，反而覺得周揚青很真實。

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