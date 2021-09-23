歐陽娜娜Deep V現身央視中秋晚會曬琴技　表演不及白滑美背吸睛

21歲的歐陽娜娜把工作重心擺在內地，昨晚中秋節登上央視晚會的舞台，一襲deep V純白洋裝仙氣飄飄，又帶點小女人的性感，尤其短髮造型更讓網友驚艷，直呼：「絕了！只要鏡頭掃（照）到寶貝，就瘋狂心動！」
歐陽娜娜與內地小提琴家呂思清、凉山交響樂團合作完成「覺醒年代」主題音樂，整體的磅礡氣勢讓觀眾為之振奮。歐陽娜娜展現出精湛的琴藝之外，也和其他藝人合唱秀歌藝。
👇👇👇點圖放大看歐陽娜娜央視中秋晚會的deep V裝及更多IG美照👇👇👇
+1
+5
最讓網友暴動的是她連換2套深V白色洋裝，美背、雪乳讓網友目不轉睛，在IG分享的自拍電力十足，粉絲讚嘆：「懂她直男斬斬在哪裡了！她真的好會。」
【同場加映】灣區升明月｜王菲相隔多年再唱粵語 台下謝霆鋒表情成亮點！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
灣區升明月 | 王菲相隔多年再唱粵語 台下謝霆鋒表情成亮點！歐陽娜娜直播要買6蚊飛先有得睇 被網民譴責：改名叫6元娜娜吧歐陽娜娜短版上衣撞衫楊冪 現身機場零修圖照曝光好嚇人歐陽娜娜短髮Look登微博熱搜 自揭父親管教超嚴連海邊都要禁足法國珠寶名牌Chaumet宣布歐陽娜娜代言 惹台網民炮轟後刪帖星級日日瘦︱歐陽妮妮64公斤減至49公斤 三招瘦身兼練成逆天美腿
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】