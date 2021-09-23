歐陽娜娜Deep V現身央視中秋晚會曬琴技　表演不及白滑美背吸睛

21歲的歐陽娜娜把工作重心擺在內地，昨晚中秋節登上央視晚會的舞台，一襲deep V純白洋裝仙氣飄飄，又帶點小女人的性感，尤其短髮造型更讓網友驚艷，直呼：「絕了！只要鏡頭掃（照）到寶貝，就瘋狂心動！」



歐陽娜娜與內地小提琴家呂思清、凉山交響樂團合作完成「覺醒年代」主題音樂，整體的磅礡氣勢讓觀眾為之振奮。歐陽娜娜展現出精湛的琴藝之外，也和其他藝人合唱秀歌藝。

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最讓網友暴動的是她連換2套深V白色洋裝，美背、雪乳讓網友目不轉睛，在IG分享的自拍電力十足，粉絲讚嘆：「懂她直男斬斬在哪裡了！她真的好會。」

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