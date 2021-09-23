75歲鄭佩佩祖孫三代同框好溫馨　孫仔Matys眼大大精靈可愛

現年75歲的鄭佩佩曾參演不少經典電影，包括《大醉俠》、《金燕子》、《臥虎藏龍》等，她在戲中大展身手，演技不俗，深受觀眾喜愛，是當之無愧的一代武俠影后。不過在去年的真人版電影《花木蘭》演出後，鄭佩佩甚少公開露面，一直留在美國生活，而今年7月原子鏸就帶同囝囝飛到當地同媽媽團聚。日前原子鏸在IG Post出一張祖孫三代的合照，畫面溫馨！



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原子鏸透露囝囝Matys已經會用上海話叫鄭佩佩「婆婆」，而且很喜歡幫婆婆做頭部按摩，她更回憶起在自己遇到老公之前，鄭佩佩對抱孫沒有興趣，但其實她當初並沒有意識到自己有多麼錫孫仔。相中原子鏸抱着囝囝，只有7個月大的Matys眼大大，十分精靈可愛，他更摸着婆婆鄭佩佩個頭，而鄭佩佩的面部似乎有點浮腫，不禁令人擔心她的身體狀況，據知由於她早年拍攝動作片頻繁受傷，因而身體狀況大不如前，但見她笑到「見牙唔見眼」，相信她同孫仔都玩得好開心！

鄭佩佩早年拍攝動作片頻繁受傷，身體狀況大不如前。（影片截圖）

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