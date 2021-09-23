盧惠光相約昔日武打影星重聚　林國斌轉行做金融戴20萬名錶顯闊氣

曾在泰拳界聲名大振的盧惠光，被發掘進軍演藝圈後參演過不少電影，成為一位武打影星。雖然盧惠光近年已經減產，但他不時都會相約一班昔日好友敘舊，日前他就在IG Post出兩張合照，並寫道：「靚相有時唔使特登影！」相中除了盧惠光之外，林國斌、張雷、孟海、錢嘉樂等同樣都是武打影星出身，但大部分都已經淡出，眾人再度相聚，十分難得。



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當中站在錢嘉樂旁邊的正是林正英師弟孟海，戲班出身的孟海當年與師兄林正英是最佳拍檔，兩人經常在殭屍電影中一起出場，但近年他已經退居幕後工作，擔任動作指導或導演，現年63歲的他，身形比過往發福不少，但樣貌就沒有太大變化。而現年60歲的「斷水流大師兄」林國斌亦狀態Fit爆，息影多年的他轉行從事金融業，當日他戴着價值約20萬的名錶，盡顯闊氣！

大師兄呢一幕實在太經典！（電影截圖）

重溫《破壞之王》大師兄精彩畫面：