小潘潘改編黃梅戲被批侮辱國粹　黃明志公開撐好友被指害了對方

憑抖音神曲《學貓叫》而走紅的網紅小潘潘，日前因為改編黃梅戲的經典歌曲《女駙馬》而被大批網友責罵其侮辱國粹，因為她演繹時使用了甜美的唱腔同酥麻的氣音去唱，而且在唱的時候表情多變有一種撩人感覺，因此被批評不尊重經典。雖然事後小潘潘已經作出道歉，但仍未能平息風波，而曾同她合作的歌手黃明志近日就在facebook發文力撐她，沒想到引來內地網友翻牆指責他,更揚言他如此公開支持小潘潘反而是害了她。

小潘潘被批侮辱國粹。（微博圖片）

黃明志在facebook表示小潘潘的改編是一件很有創意的作品，舊曲新唱可以讓年輕人更了解國粹同歷史，還自爆已經私下聯絡了對方：「微信她了，她很驚訝也很感激外網有那麼多人在挺她。希望這些極端分子不要毀了音樂人的創意和心血，在中國做創作不容易，也希望小潘潘不要被擊垮。加油！」

黃明志力挺小潘潘 。（黃明志facebook圖片）

他還強調小潘潘是自己的朋友，朋友出事一定要力挺：「現在她出事情了就應該要出來挺她一下，也順便讓她知道，在外網有很多人都挺她，希望她不要被擊敗。請問這樣做有問題嗎？我覺得那些極端分子真的走火入魔了，請不要來侮辱創作了。」而他的力挺文亦引起內地網友關注，甚至大家翻牆留言拍責他，認為他的身份在中國較為特殊，如此公開為她打氣似乎是在害了對方，引起大家議論紛紛。

內地網友翻牆留言。（facebook截圖）