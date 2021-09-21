國家稅務總局發查稅令　藝人年底前主動糾正稅務問題可減輕處罰

3年前內地女星范冰冰因為「陰陽合同」一事遭到查證偷逃稅，事後被國家稅務總局判決重罰以共計約8.84億人民幣（約10億港元）罰款，至今仍然未能全面復出。沒想到今年女星鄭爽重蹈覆轍范冰冰的舊路，被上海市稅務局對她進行追討稅款罰款，共計2.99億人民幣（約3.58億元港幣），演藝工作徹底遭到封殺。

眼見在娛樂圈行業內涉逃稅問題嚴重，近日「國家稅務總局」就親自發聲要進行「文娛領域從業人員稅收管理」的方案，引來熱議。

范冰冰﹑鄭爽被查證偷逃稅遭到封殺。（視覺中國﹑鄭爽微博圖片）

據「國家稅務總局」發出的通知，要對明星藝人﹑網絡主播進行稅收管理，其中一項指出如在2021年底前能夠主動報告同糾正涉稅問題的，就可以依法從輕﹑減輕或者免予處罰。另外，官方有關部門會定期開展對明星藝人﹑網絡主播「雙隨機」的稅收檢查，情節嚴重的更要依法查處。「國家稅務總局」嚴厲發聲，不少網友都表示大力支持，更猜測年底之前可能會迎來一陣補稅潮。

「國家稅務總局」發出的通知。（微博圖片）