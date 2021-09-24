我家無難事｜劉思希再做醜女搶鏡　現實中出身富貴家住半山唔憂米

無綫劇集《我家無難事》劉思希飾演開設婚紗公司的股東「田羽冰」，經常身穿五顏六色的衣服且戴着一副非常深度數的眼鏡，奇貌不揚的外表下更十分天真，網戀5年兼被騙200萬。不過，現實的劉思希卻堪稱是「人生勝利組」，與劇中「田羽冰」完全不同。



劉思希又做醜女。（《我家無難事》電視截圖）

好搞笑。（《我家無難事》電視截圖）

劉思希在參選前曾入讀美國西北大學及林肯大學的行政管理和工商管理雙學士課程，在學期間還與幾位同學開設一間活動策劃公司，畢業後順勢擴大公司規模，更洽談到永利澳門一份為期三年的大型活動合約。她在2009年參選《2009年中華小姐環球大賽》之後，又參與了《2011年度香港小姐競選》，與朱晨麗、麥美恩同期，不過就止步15強。

劉思希在《愛·回家之開心速遞》中飾演「楊洋」。（電視截圖）

入行後頭兩年大多數時間都是擔任TVB娛樂新聞台主播，直至2013年《戀愛季節》才首次拍劇做一個路人「中學生」的角色。劉思希的劇集產量並不多，幾乎一年才有一套參演劇集，亦因此觀眾對她都十分陌生，直至她在2017年《迷》中飾演來自內地的醜女「肖小紅」，才令觀眾對她有印象，同年她更加入《愛·回家之開心速遞》劇組飾演「楊洋」一角，也受到不少人的喜愛。

劉思希在《丫鬟大聯盟》中飾演豪放的大小姐「霍燕貞」。（電視截圖）

劉思希亦經常被形容是「含住金鎖匙出世」的藝人，父親在澳門做貿易生意，2018年還斥資5000萬買下一個地鋪，而且家人為方便她在香港追夢拍劇，她的父母更為她買入一個近2000萬的住宅，而她本人也豪不掩飾，社交平台也不時能看到她手拿各款名牌手袋服飾，出入高級場所，十分富貴。

劉思希為演戲不介意接醜女角色，成功令觀眾留下印象。（IG@lisalauseehei）

劉思希扮醜女。（電視截圖）

雖則是「含住金鎖匙出世」，但她本人不論在學業或是事業上都十分努力，2019年她利用工餘時間進修，自費137萬元完成了香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的2年制EMBA課程，更以8A成績畢業，取得行政人員工商管理碩士學位。現實中是富家女、公司CEO，但她仍不介意在劇集中扮醜，尤其是《丫鬟大聯盟》中飾演豪放的大小姐「霍燕貞」更加是看得叫人拍爛手掌。

劉思希完全冇「女神包袱」，演戲好放得開。（電視截圖）

在疫情剛爆發沒多久的時候，劉思希也經由朋友在外地購得三箱口罩，並在天水圍派發予基層市民。資深演員夏玉麟在不幸確診肺癌四期後，在他只能靠綜援度日的時候，劉思希也曾探訪家中並幫他眾籌抗癌。

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