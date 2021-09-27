曾志偉上任短短八個月再升職　獲TVB委任做總經理

現年68歲的曾志偉於今年1月重返無綫並擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，上任短短八個月，今日（27日）獲委任為總經理（節目內容營運）。



曾志偉再獲升職。（梁碧玲 攝）

TVB今日發放新聞稿宣布曾志偉升職的消息，新聞稿內容如下：

曾志偉先生獲委任為總經理（節目內容營運），新任命即時生效。曾志偉先生自今年一月重新加入無綫電視以來，通過擴大節目內容的多樣化，以及加強與香港娛樂業界的合作，為本台的非戲劇內容節目重新注入活力，創造多個「熱門話題節目」，成功贏取觀眾及客戶的信心與讚賞。曾先生升任總經理（節目內容營運）後，將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容 (綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。 集團相信，憑藉曾先生的豐富經驗，無綫電視在內容創作的核心競爭力將繼續強化。曾先生將向行政委員會彙報。

蕭世和先生獲委任為總經理（商務營運），並將於二零二一年十月四日履新。蕭先生是 一位擁有超過三十年經驗的資深傳媒人，曾在多間知名報業機構擔任高層管理人員職位， 業績斐然。在加入無綫電視之前，他擔任星島新聞集團有限公司行政總裁和集團發行人。 在新職位上，蕭先生將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，推動提高無綫電視跨 平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策 略及定位。蕭先生將向行政委員會彙報。

本集團深信，隨著新領導層的任命安排，無綫電視將更有效率地執行正在進行的重組工 作，並讓無綫電視的業務重拾增長軌跡。

曾志偉對大多節目都親力親為！（葉志明攝）

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