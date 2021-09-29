Jeffrey魏浚笙原來係混血兒　胸毛太多影響拍攝：脫咗有啲失落

Jeffrey魏浚笙自從去年拍完ViuTV節目《調教你男友》及《膠戰》後人氣急升，近日更成為各大時尚品牌寵兒工作接踵而來，今日（29日）他與MIRROR成員Edan（呂爵安）一同出席品牌限定店活動，現場為他打氣的「咖啡豆」陣容竟不輸千軍萬馬的「爵屎」，人氣絕對不能被看低。



Jeffrey今日（29日）與MIRROR成員Edan（呂爵安）一同出席品牌限定店活動。（周倪瑩 攝）

現場都有不少前來為他打氣的「咖啡豆」。（周倪瑩 攝）

Jeffrey亦很受Edan粉絲歡迎。（周倪瑩 攝）

憑靚仔小鮮肉形象深入民心，Jeffrey近日正忙於拍攝ViuTV電視劇《i.Swim》更親自參與不少騷肌場面，因此不斷奮力做gym練大隻，連Edan都大讚他變得愈來愈man：「餐單方面我一日食十隻烚蛋同雞胸，但因為我係肥胖體質，一食少少carbs（碳水化合物）就會好肥，所以唔食得！」

Jeffrey工作量急升，他透露現正與ViuTV洽談簽約中。（周倪瑩 攝）

Jeffrey而家變得相當大隻。（Instagram：@jeffreyngai）

Jeffrey透露由於自己的家族有荷蘭和印尼血統，身為半個混血兒的他亦因此體毛較為旺盛，為了處女劇更特意獻上23年來的「第一次」：「因為我要飾演中學生，（體毛）冇咁茂盛嘅，所以就要處理一下。劇組畀咗好多方法我，例如用膠紙黐，但真係太痛喇，所以就決定用脫毛膏，但原來佢好快就會出翻嚟！」他笑言沒有胸毛確實更加好看，但未有做激光的打算：「如果真係需要嘅時候先脫啦，一世冇咗啲胸毛我都有啲失落！」

Jeffrey原來擁有荷蘭和印尼血統，難怪體毛較為旺盛！（Instagram：@jeffreyngai）

Jeffrey為了拍劇更特意用脫毛膏脫毛，一秒變白滑。（Instagram：@jeffreyngai）

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