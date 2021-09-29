魷魚遊戲｜李政宰演活失婚潦倒「成奇勳」　現實中帥氣又感情專一

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）上架至今引起全球煲劇熱潮，早前更登上全球戲劇排行榜冠軍，成為近期最引起熱烈討論的作品。男主角李政宰貴為影帝級人馬，向來演的都是霸氣十足的角色，今次在劇中成功演活欠債纍纍又生活潦倒的「成奇勳」，由裏到外都絲毫沒有李政宰本人的影子，精湛演技令觀眾看到嘩嘩聲。



李政宰在《魷魚遊戲》中飾演欠債纍纍又生活潦倒的「成奇勳」，演得入型入格備受讚賞。（《魷魚遊戲》劇照）

外表潦倒 VS 帥氣有型

李政宰要飾演loser（失敗者），不少人都覺得「大欖都扯唔埋」。（劇照）

現年48歲的李政宰是韓國史上最年輕的影帝，更因為俊俏的外表獲韓國大眾選為「最適合演出浪漫愛情電影」的男演員，就算年紀增長都只增添更多的帥氣和成熟味道，而且他接拍的電視劇或電影角色大多都充滿霸氣，例如《觀相》中的首陽大君、《與神同行》中的閻羅王以及《輔佐官–改變世界的人們》中的輔佐官等等，要他飾演loser（失敗者）根本就「大欖都扯唔埋」。如今他在《魷魚遊戲》拋開自己的形象，不惜留鬚以潦倒形象示人，再加上入型入格的神情，令不少觀眾都大呼認不出他就是李政宰！

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婚姻失敗 VS 感情專一

李政宰在劇中飾演的「成奇勳」經歷婚姻失敗，看着前妻帶女兒再婚兼移民美國生活。（《魷魚遊戲》影片截圖）

李政宰在劇中飾演的「成奇勳」經歷婚姻失敗，看着前妻帶女兒再婚兼移民美國生活，而現實中的李政宰卻是一名對愛情極專一的男人。他出道至今只公開過兩個女朋友，第一位是有「男神收割機」和「最強小三」稱號的金敏喜，兩人於2003年拍廣告而擦出火花，李政宰曾多次在鏡頭前放閃，更以充滿愛意的眼神望着女方，因此大眾當時都很看好兩人會走到最後，然而兩人拍拖三年後卻被女方提出分手，李政宰花了很長時間才走出情傷，對感情亦不願多談。

李政宰曾經與有「男神收割機」和「最強小三」稱號的金敏喜拍拖。（網上圖片）

金敏喜因與已婚導演洪尚秀發展婚外情而成為「最強小三」。（Getty Images）

李政宰現時與韓國最大食品製造商大象集團的千金林世玲拍拖，兩人早於2008年就已傳出戀愛消息，但兩人一直以「好友」形容對方，直到2015年被Dispatch爆出兩人約會照片之後大方承認戀情。林世玲曾是三星集團獨子李在鎔的太太，但因為入門之後充滿束縛，大象集團出現危機時被丈夫牧師而令她心碎，因此提出離婚，她離婚之後，與一樣深陷情傷的李政宰一拍即合，雖然兩人至今已經拍拖13年，但李政宰為了保護女方不被外界討論而一直保持戀情低調，變得相當成熟穩重。

2015年，D社大爆李政宰與三星電子副會長李在鎔前妻兼大象集團千金林世玲戀愛中，現時兩人仍甜蜜交往中。（Viu《K1頭條》提供）

外表看似冷酷的李政宰其實現實中憨厚又內斂，非常保護女友林世玲，（Getty Images）

欠債纍纍 VS 家境富裕

李政宰在劇中因賭錢而負債累累，現實中的他則家境富裕。（《魷魚遊戲》影片截圖、Instagram：@artistcompanyofficial）

「成奇勳」因汽車公司重組失去飯碗之後，不斷賭博而欠債纍纍，就連年老母親要手術費都無辦法負擔，因此走上參加殺人遊戲的絕路。李政宰小時候家境富裕，爺爺嫲嫲都是醫生，不過後來爺爺因為競選國會議員失敗了四次導致家境條件每況愈下，他高中畢業之後為了減輕家庭負擔而放棄讀大學四處打工，直到他在cafe打工時，因出眾的外表和高䠷的身形被老闆推薦去廣告公司，從此展開其演藝之路。李政宰現時不但是韓國影帝，亦相當有投資眼光，據2020年的統計報告顯示，李政宰的房產總價值有450億韓元（約3億港元），在韓國演藝圈中排名第八。

好友曹尚佑 VS 好友鄭雨盛

李政宰劇中的好友是負債累累的曹尚佑 ，現實中的好友則是生意拍檔鄭雨盛。（《魷魚遊戲》影片截圖、Instagram：@artistcompanyofficial）

「成奇勳」的鄰居兼好友曹尚佑，因涉嫌虧空公款還身負巨額債務，兩人更在《魷魚遊戲》結成盟友一同玩遊戲過關。李政宰現實中的好朋友是同為一線男星的鄭雨盛，兩人因在1999年拍攝電影《沒有太陽》而結成好友，兩人曾透露一星期會見面七次，關係比起家人更加親密，因此有「清潭洞夫妻」的稱號。兩人除了是好友，更加是生意合作夥伴，兩人曾經一同經營時裝生意，更於2016年一同創立Artist Company經紀公司，今年甚至一同買入價值330億韓元（約2億2千萬港元）的清潭洞物業。