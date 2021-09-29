魷魚遊戲｜李政宰演活失婚潦倒「成奇勳」　現實中帥氣又感情專一

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）上架至今引起全球煲劇熱潮，早前更登上全球戲劇排行榜冠軍，成為近期最引起熱烈討論的作品。男主角李政宰貴為影帝級人馬，向來演的都是霸氣十足的角色，今次在劇中成功演活欠債纍纍又生活潦倒的「成奇勳」，由裏到外都絲毫沒有李政宰本人的影子，精湛演技令觀眾看到嘩嘩聲。
外表潦倒 VS 帥氣有型
現年48歲的李政宰是韓國史上最年輕的影帝，更因為俊俏的外表獲韓國大眾選為「最適合演出浪漫愛情電影」的男演員，就算年紀增長都只增添更多的帥氣和成熟味道，而且他接拍的電視劇或電影角色大多都充滿霸氣，例如《觀相》中的首陽大君、《與神同行》中的閻羅王以及《輔佐官–改變世界的人們》中的輔佐官等等，要他飾演loser（失敗者）根本就「大欖都扯唔埋」。如今他在《魷魚遊戲》拋開自己的形象，不惜留鬚以潦倒形象示人，再加上入型入格的神情，令不少觀眾都大呼認不出他就是李政宰！
婚姻失敗 VS 感情專一
李政宰在劇中飾演的「成奇勳」經歷婚姻失敗，看着前妻帶女兒再婚兼移民美國生活，而現實中的李政宰卻是一名對愛情極專一的男人。他出道至今只公開過兩個女朋友，第一位是有「男神收割機」和「最強小三」稱號的金敏喜，兩人於2003年拍廣告而擦出火花，李政宰曾多次在鏡頭前放閃，更以充滿愛意的眼神望着女方，因此大眾當時都很看好兩人會走到最後，然而兩人拍拖三年後卻被女方提出分手，李政宰花了很長時間才走出情傷，對感情亦不願多談。
李政宰現時與韓國最大食品製造商大象集團的千金林世玲拍拖，兩人早於2008年就已傳出戀愛消息，但兩人一直以「好友」形容對方，直到2015年被Dispatch爆出兩人約會照片之後大方承認戀情。林世玲曾是三星集團獨子李在鎔的太太，但因為入門之後充滿束縛，大象集團出現危機時被丈夫牧師而令她心碎，因此提出離婚，她離婚之後，與一樣深陷情傷的李政宰一拍即合，雖然兩人至今已經拍拖13年，但李政宰為了保護女方不被外界討論而一直保持戀情低調，變得相當成熟穩重。
欠債纍纍 VS 家境富裕
「成奇勳」因汽車公司重組失去飯碗之後，不斷賭博而欠債纍纍，就連年老母親要手術費都無辦法負擔，因此走上參加殺人遊戲的絕路。李政宰小時候家境富裕，爺爺嫲嫲都是醫生，不過後來爺爺因為競選國會議員失敗了四次導致家境條件每況愈下，他高中畢業之後為了減輕家庭負擔而放棄讀大學四處打工，直到他在cafe打工時，因出眾的外表和高䠷的身形被老闆推薦去廣告公司，從此展開其演藝之路。李政宰現時不但是韓國影帝，亦相當有投資眼光，據2020年的統計報告顯示，李政宰的房產總價值有450億韓元（約3億港元），在韓國演藝圈中排名第八。
好友曹尚佑 VS 好友鄭雨盛
「成奇勳」的鄰居兼好友曹尚佑，因涉嫌虧空公款還身負巨額債務，兩人更在《魷魚遊戲》結成盟友一同玩遊戲過關。李政宰現實中的好朋友是同為一線男星的鄭雨盛，兩人因在1999年拍攝電影《沒有太陽》而結成好友，兩人曾透露一星期會見面七次，關係比起家人更加親密，因此有「清潭洞夫妻」的稱號。兩人除了是好友，更加是生意合作夥伴，兩人曾經一同經營時裝生意，更於2016年一同創立Artist Company經紀公司，今年甚至一同買入價值330億韓元（約2億2千萬港元）的清潭洞物業。