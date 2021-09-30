王君馨公開胡杏兒陳年舊照大讚對方唔識老：十幾年啦你一啲都冇變

王君馨於2008年參加TVB與湖南衛視合辦的《舞動奇蹟》第二季，憑超強舞蹈實力奪冠軍後爆紅，現時更以藝名「G. Racie」再出道成為了一名跳唱歌手，稱得上是唱歌、跳舞、演技集齊於一身的藝人。其實當年參加該節目的還有胡杏兒，她當年與鄭嘉穎搭檔以第六名比賽，不過最後都沒有繼續朝跳舞方向發展，而是一邊唱歌一邊繼續努力拍劇，不但有開到個人演唱會，最終更於2011年憑《萬鳳之王》成為視后。



王君馨和胡杏兒相約見面食飯。（Instagram：@gwgurlie86）

王君馨昨日（29日）與胡杏兒相約見面，並於Instagram上載她們的陳年舊照，更大讚杏兒一點也沒有變過：「由《舞動奇蹟》，到你第一個演唱會，到《耀舞長安》，到今日已經10幾年啦！除咗你而家結咗婚同埋生咗三個小朋友，你一啲都冇變，仲係嗰個好有理想，好有義氣，同好照顧人的大姐姐。」君馨又表示好開心見到杏兒的家庭和事業都得到這麼多的祝福。

王君馨當年有去胡杏兒演出會捧場。（Instagram：@gwgurlie86）

胡杏兒亦留言表示見到這些舊照勾起了很多珍貴的回憶：「謝謝你成為我生命的一部份，我也迫不及待地想去看你自己的演唱會呢！」

王君馨（前排右二）和胡杏兒（前排第二批右二）於2008年參加TVB與湖南衛視合辦的《舞動奇跡》第二季。（Instagram：@gwgurlie86）

胡杏兒祝福王君馨可以快點有個人演唱會！（Instagram：@gwgurlie86）

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