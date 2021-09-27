閔孝琳被爆懷孕多月臨盆在即　太陽將成BIGBANG隊中第一位爸爸

韓國男團BIGBANG成員太陽與女演員閔孝琳相戀五年後於2018年結婚，兩人雖然婚後生活低調甚少公開合照，但在Instagram仍能看到兩人住在同一屋檐下的甜蜜點滴。兩人結婚三年後終於迎來喜訊，今日（27日）閔孝琳被爆原來已經懷孕多月，更是臨盆在即，太陽將成為BIGBANG隊中第一位榮升爸爸的成員。



太陽與閔孝琳準備成為新手父母。（YGTAEYANG截圖）

據韓國傳媒報道，閔孝琳肚中的嬰兒快將出生，太陽和家人對於新生命的到來既期待又開心。兩人做準父母的消息其實早於今年5月已經傳出過，當時閔孝琳在IG上傳照片，並寫上「可愛」的文字、以及一個奶樽及嬰兒的表情符號而令外界猜測兩人意有所指，但後來閔孝琳卻悄悄把表情符號換成小狗及笑臉，最後更把照片刪除，如今傳出她臨盆在即的消息，證實她當時確實已懷孕，可能當時刪除照片的舉動只是不想於懷孕期間受到外界過分關注。

閔孝琳今年5月在IG上傳照片，並寫上「可愛」的文字、以及一個奶樽及嬰兒的表情符號而令外界猜測兩人意有所指，後來閔孝琳悄悄把表情符號換成小狗及笑臉，最後更把照片刪除。（IG/@hyorin_min）

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