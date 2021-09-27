楊受成竟是Jer粉絲?　彭秀慧爆老闆識唱《狂人日記》：我都嚇親

毛舜筠、MIRROR成員姜濤和Jer柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》現正拍攝中，導演彭秀慧（KP）今日（27日）在Instagram發文特意感謝英皇娛樂老闆楊受成的信任願意出錢投資，更大爆老闆原來在劇組拜神當日曾經自爆自己是Jer的歌迷，令KP聽完都表示「我都嚇親！」。



楊受成（左一）竟然是Jer（右一）的粉絲！（Instagram：@kearenpang）

KP透露楊受成經常說希望人人有工開，個個有戲拍，非常感謝對方的信任與支持：「今次的計劃首先要得到我們老闆楊博士的支持，去年第一次跟他提起這個故事，他二話不說除了投資、還有信任，感謝他相信我們。還有每次他都用他極大的氣場鼓勵我，之前知道演員身體不適，也立時願意把原定的記者會拜神儀式推後，實在非常體諒。」

彭秀慧透露楊受成經常說希望人人有工開，個個有戲拍，非常感謝對方的信任與支持。（Instagram：@kearenpang）

她又公開拜神當日楊受成與一眾劇中演員的合照，並大爆楊受成原來是Jer的粉絲，更非常欣賞他的歌曲：「老闆嗰日一見到阿Jer，就話之前嗰晚先唱完《狂人日記》，我都嚇親！」

彭秀慧大爆楊受成在拜神前一日有聽Jer的《狂人日記》。（Instagram：@kearenpang）