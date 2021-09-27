楊受成竟是Jer粉絲?　彭秀慧爆老闆識唱《狂人日記》：我都嚇親

毛舜筠、MIRROR成員姜濤和Jer柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》現正拍攝中，導演彭秀慧（KP）今日（27日）在Instagram發文特意感謝英皇娛樂老闆楊受成的信任願意出錢投資，更大爆老闆原來在劇組拜神當日曾經自爆自己是Jer的歌迷，令KP聽完都表示「我都嚇親！」。
KP透露楊受成經常說希望人人有工開，個個有戲拍，非常感謝對方的信任與支持：「今次的計劃首先要得到我們老闆楊博士的支持，去年第一次跟他提起這個故事，他二話不說除了投資、還有信任，感謝他相信我們。還有每次他都用他極大的氣場鼓勵我，之前知道演員身體不適，也立時願意把原定的記者會拜神儀式推後，實在非常體諒。」
她又公開拜神當日楊受成與一眾劇中演員的合照，並大爆楊受成原來是Jer的粉絲，更非常欣賞他的歌曲：「老闆嗰日一見到阿Jer，就話之前嗰晚先唱完《狂人日記》，我都嚇親！」
+17
朴敘俊現身倫敦撐孫興慜被鏡頭捕捉成熱話 兩人因髮型師結成老友曾志偉上任短短八個月再升職 獲TVB委任做總經理魷魚遊戲｜你看不到的劇中細節 第一集已暗示有參賽者是不死之身張繼聰群組收到異形生物影片勁不安 陳瀅、JW睇到毛管戙：EWWWW《魷魚遊戲》將Netflix韓劇推上高峰 唔靠情情塔塔殺出新血路