獲邀演出《魷魚遊戲》以為是詐騙　美國網紅拒Netflix邀約後悔了

Netflix韓劇《魷魚遊戲》緊張黑暗的劇情加上各種大咖演員加持，成功造成話題，登上網路溫度計「韓劇聲量排行榜」冠軍，劇中的遊戲設計、美術設計也引起熱議，其中一幕VIP室豪華又獵奇的擺設，乍看之下以為是以假人的造景實際上是真人彩繪，更有YouTuber自曝自己有接到臨演邀約，高價格的演出費用也讓網友驚呼連連。



豪華造景超獵奇！網友驚呼：以為是假人

《魷魚遊戲》尾聲一切背景逐漸明朗，觀賞這場生存遊戲的「有錢人」也在影集中登場，其中接待他們的VIP貴賓室，豪華的擺設中有許多「人類」造型的擺飾，許多網友誤以為這些是假人，發現是真人後驚呼「超逼真」、「我看的當下有想說會不會是真的，但後來想想 誰想演」、「這場面做的很不錯」。

有網友認為「彩繪真是畫龍點睛，完美說明了參賽者地位只是賽馬，而這些藝術品連動作的資格都沒有」、「真人很符合戲劇的情境用假人反而奇怪」，多數網友給予這麼場面高度讚賞。

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YouTuber自曝收到演出邀約！高價碼曝光引熱議

一名長住於韓國的美國Youtuber Raye，也分享自己曾收到Netflix方面的出演邀約，信件上面寫道『我們正在找身體彩繪模特兒』，條件是只能穿貼身內衣、內褲，酬勞為3天給付韓幣500萬（台幣約12萬）。」Raye表示，身為居住在韓國的外國人，常常會收到類似的邀約，但由於這封信件沒有寫得太詳細，僅表示等她到拍攝現場才會交代事項，對於價錢如此優渥，卻只能穿內衣褲，讓他懷疑可能是詐騙便拒絕了。

【圖輯】點圖看更多美國Youtuber Raye IG生活美照👇👇👇

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沒想到自己親口拒絕了《魷魚遊戲》的出演機會，Raye也後悔地表示下一次自己絕對會答應，該影片也引起網友熱議，網友表示「500萬有很多嗎⋯？幾乎三天要那樣裸著身體耶」、「連演技都不需要，只要在背景就可以賺500萬耶」、「台幣12萬真的很可以」。

【同場加映】魷魚遊戲︱網友力推開拍香港版 譚俊彥林家棟等16港星被點名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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