魷魚遊戲｜殘酷劇情帶出4個理財道理　別欠債、買保險更要明白…

Netflix上線短短幾天，《魷魚遊戲》就衝上美國熱門排行榜第一，風靡全球，打開社群，全都是魷魚遊戲的話題，就連裏頭的椪糖遊戲，一堆人爭相挑戰，魷魚遊戲之所以火紅，不只是因為劇情緊湊、場面華麗，最重要的是它深刻地反應出現實社會的無奈，引起大家的共鳴，從主角身上中，我們也可以學到人生重要的4個理財觀。

*注意：本文最後有劇透，請斟酌閱讀



1.負債的人生比遊戲更加殘酷 隨時檢視自己的收支狀況 量入為出

魷魚遊戲的每位參賽者共通點都是負債好幾億，在現實中根本快存活不下去，生活如同地獄，苟延殘喘之時，只好把希望寄託在遊戲裏。

避免成為下一位參賽者，隨時檢視自己的收支狀況非常重要，當支出比預期超出太多時，就要做調整，在下個月減少不必要的花費，誠實面對自己的財務狀況，賺多少花多少，別養成預支「未來」的錢「現在」用！如果已經有負債，先解決負債項目，再做投資或其他理財規劃。

Netflix《魷魚遊戲》一劇不僅道盡人性殘酷與醜陋，更可帶出「理財」在人生中是如何的重要：（按圖了解）

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2.準備緊急備用金

沒有人知道明天會發生甚麼事，男主角從沒想過女兒就要被帶去美國，也萬萬沒想到公司會破產，淪落到這般慘景。

平時男主賭博成癮，完全沒有儲蓄習慣，認為賭博可以讓他一夕致富，但賭博中獎機率極低，不如腳踏實地好好存錢，不僅能在緊急狀況有筆錢用，還可以讓自己過上比較好的生活。

(不過沒有男主的墮落，就不會有魷魚遊戲的刺激劇情了XD)

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3.要有保險

男主的媽媽生病被送醫院，卻拒絕治療，原因是沒錢付醫藥費了，原本的保險被男主解約拿去賭博，男主得知後非常懊悔，因為自己害得媽媽遭受疾病之苦。

當初如果沒有解約，至少還有筆費用可以照顧媽媽，保險雖然看似用不到，但遇到風險時，卻是最好的保障，醫療險、意外險、壽險不可少！

4.早早認清，金錢買不到快樂

劇中老爺爺說道：「你知道身無分文的人跟家財萬貫的人共通點是甚麼嗎？就是人生毫無樂趣可言，如果擁有家財萬貫，不管買甚麼或吃甚麼最終都會變得了無生趣。」

人一生都在追求財富、名譽、聲望，這種傾向的負面效應之一就是，我們很容易渴望擁有別人擁有的事物。但實際擁有時，才發現自己真正渴望的是與物質欲望沒有太大關係的事物，像老爺爺最後說得，他只想找回童年時期玩遊戲的快樂。

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】