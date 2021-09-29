《魷魚遊戲》極盡諷刺社會與人性　現實與遊戲哪個才是真正地獄？

將遊戲拍成影集不是什麼新鮮事，畢竟去年日劇《今際之國的有栖》早有口碑在前，透過如電子遊戲般的場景設置，邀請觀眾進入玩家的世界，然而韓劇今年則另闢一條路：不是計入平行世界，而是建置在同個世界裏、與世隔絕的遊戲。



在全球上架的《魷魚遊戲》（Squid Game），每個玩家都是在現實世界有着巨額債務或走投無路的人，透過玩韓國小孩常見的遊戲，逐一淘汰玩家，最終勝利者可拿走高達 456 億韓幣（約港幣 3 億）的獎金，故事就圍繞着玩家以及遊戲內容開始了。

（*** 請注意：本文有劇透內容，包括部份為結局劇透內容 ***）

▼▼▼點撃率先睇《魷魚遊戲》5大諷刺社會人性內容，下文有更詳盡解說▼▼▼

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當小孩的遊戲變成大人的廝殺

本劇的遊戲都是韓國小孩常玩的簡單遊戲：一二三木頭人、椪糖、拔河、彈珠比賽、過墊腳石橋、魷魚遊戲，然而不同的是，輸家的淘汰是直接被奪走生命，而且每死一個，他原本的「1 億獎金」就會歸到獎金庫中，為了爭奪高額獎金，這群人開始露出人性醜惡的一面，甚至還有直接殺死隊友的殘忍手段出現，比起燒腦式地解開遊戲謎底，本劇更要探討的是當需要做出極端選擇，或是貪婪成性時，人性所面臨的考驗。

選隊友時，要選擇對自己有利的，還是選擇有默契的？當隊友變成對手時，你該背叛好讓自己存活下來，還是犧牲自己成就對方？是否應該殺掉陌生人，好讓對手少一點、獎金高一點？一個個都是人性的選擇。

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影帝挑大樑，對手客串個個有來頭

在《與神同行》出演閻羅大王的李政宰，早已是韓國著名的影帝，這次接下 NETFLIX 的邀請回歸小螢幕，在劇中飾演窮困潦倒的父親，妻子帶着女兒離婚後，再婚有了家庭，自己愛賭的個性欠下高額的債務，好不容易賭馬贏來的獎金被扒手拿走，在地鐵站接到了孔劉飾演的神秘人，給他一張畫有神秘圖形的名片，邀請他加入遊戲。

孔劉只是這齣劇中其中一個神秘嘉賓，為了不爆雷，就不公佈另外一位是誰，待觀眾到後面自己發現。

而和他對戲的朴海秀觀眾可能相對陌生，主演過《機智牢房生活》，在劇中飾演的曹尚祐從最高學府畢業、在金融業任職，而李政宰飾演的成奇勳只有職校畢業，還被自己任職的公司資遣，兩個從小一起長大的人，雖然歷經多年在不同的社會階級，但進到遊戲裏，兩個人回到同一個基準點上，更強調了遊戲主辦人所聲稱的「平等」。

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現實和遊戲，哪個才是真正的地獄？

第一集中，456 位生活遭遇困難的人加入遊戲，然而一二三木頭人中輸家直接被射殺，被嚇到的玩家們投票要終止遊戲，不過當回到現實社會，所有人都面臨了龐大的金錢和生活壓力，被壓得喘不過起來，還不如在遊戲裡，只要努力（不擇手段），就有機會獲得高額獎金翻身，縱然生命被奪走的恐懼也堪比地獄又如何？生活的現實才是最最真實的活地獄，這都是經濟困境對於現實生活造成的強大苦楚，讓生命原本大過於金錢的本質，在許多人困難當頭分不清楚。

就算是社會底層，也有階級之分

每個玩家都有鉅額的債務問題，也成了遊戲主辦人找上這些人的原因，不過就算都是沒有錢的窮人，也有階級之分，弱肉強食，力氣大的男性用拳頭解決了地下社會大多問題，擁有最佳優勢，沒有力氣的老人和女人，以及不懂韓國文化的外國人成了弱勢，導演安排了不少鏡頭去強化這些差異，比如老人會尿褲子、反應遲鈍和健忘；女性在面臨男性環伺的狀態下，有時候不得不做出拿身體交換的選擇，劇中的性愛鏡頭或是性暗示也沒有少，反而更凸顯了非文明狀態、男性群聚的環境下的真實情況。

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窮人跟有錢人其實沒什麼區別

本劇最大的高潮應該是，看似只是這群人的玩遊戲，卻有另一群有錢人將這一切真的當「遊戲」在看，相互打賭哪個玩家會是最終勝利者，窮人賭上性命的遊戲，在他們眼中，人命如草芥。

或許正如劇中提到的，有錢到極致和窮到極致的人，其實都有個共同點：人生會變得非常貧乏無趣，前者正是因為擁有了一切，什麼都無法令他們提起興趣，所以訴諸更極端的享樂手段，另一邊則是什麼都沒有、已經沒有什麼好失去的，索性放手一博，劇中的 001 號老人吳一男正是這樣的體現，當金錢和看別人玩遊戲已經不能令他快樂，乾脆自己下來玩，當別人在玩一二三木頭人，被掃射的槍嚇著落荒而逃，只有他「純粹地享受」遊戲，他奔向終點的微笑不由得令人感覺毛骨悚然。

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超強的美術設計和不手軟的暴力美學

雖然是一部迷你影集，但美術製作功力不輸電影，最強大的可謂是場景的設計，完全是 1:1 的真實搭建，而非後製，越看後面越發現是如《楚門的世界》一般，所有機關和佈置都經過精心的規劃，還有幾乎無死角的攝影機，令人驚嘆的場景包含轉場的粉色迷宮階梯，一二三木頭人的巨大娃娃廣場，看似是外景，其實都是在室內，而一場類眷村的場景，也是 001 號老人玩的最後一場遊戲，則是韓國 1980 年代的小村莊，去呼應大家小時候的回憶，搭配黃昏的燈光和音樂，所有有張力的劇碼都在這場戲裡面完成，情緒滿點。

當然，既然是考驗人性的韓劇，暴力鏡頭也沒在少，無論是兩大影帝要互扇巴掌，還是槍殺的血腥鏡頭，玩家互毆等等，全部都來真的，也沒避諱，只能說邊看心臟要很強。

那些藏在劇中的小細節

除了人性和社會角色階級之外，導演喜歡透過台詞和角色去傳達支線訊息，比如諷刺韓國人對於宗教高度迷信，就有角色因為遊戲贏了，禱告感謝上帝，但另一旁的人就說他是因為犧牲了他人才活下來；導演也埋了不少數字的梗，無論是成人才懂的 69 玩笑，或是總獎金的 456 億和最前面男主角賽馬的獎金 456 萬、自己的背號 456，都有相互呼應。

雖然只有短短九集，但 6 個遊戲串起來也算十分緊湊，更遑論還有其他支線故事，目前已經可以預期會有第二季，雖然本劇仍有些小瑕疵，但不影響觀看，重點是男主角的演技和整部劇的態度，遊戲就是一個人性的考驗，雖然有些人禁不起考驗，也會騙人、害人，不過成奇勳最後仍舊還是回歸人性本善，聽起來有些老梗，但說不定第二季會有不一樣的表現。

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小教室——魷魚遊戲

圖案是一隻魷魚，小朋友分為防守和進攻，防守方在魷魚圖案內，阻止進攻方穿過魷魚腰部圖案，進攻方一開始只能單腳移動，一旦穿過魷魚腰部，就可以雙腳移動，等到最終回的時候，進攻方會從魷魚圖案的入口（底部）開始進攻，只要防守方被推出魷魚的頭部，就算進攻方的勝利。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Netflix 19 禁韓劇《魷魚遊戲》血腥暴力美學！現實與遊戲，哪個才是真正的地獄？】