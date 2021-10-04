73歲甄珍手術後現身　林青霞還原當時驚心動魄場面：臉瘀紫腦出血

73歲台灣影后甄珍在亞洲影壇占有一席之地，曾獲頒第50屆金馬「終身成就獎」，清新脫俗的玉女形象深植人心，至今仍是不少影迷心中的女神級人物，3月傳出在家中跌倒腦出血，入院進行開顱手術，秉持低調作風而未多做說明，日前好友林青霞在文章裡透露了她當時情況。
據《中國時報》報導，該報在本月1號刊出林青霞一篇文章，提及對於甄珍動刀一事，自己也是從朋友口中輾轉得知，聞訊後嚇得趕緊打電話給對方慰問，沒想到對方僅甜笑回應：「這有什麼好說的，說了對我一點幫助沒有，還得費神解釋。」
接著，林青霞也還原甄珍當時跌倒的情境，「原來她是從沙發上起身，頭臉撞到沙發扶手，整個臉瘀紫，去檢查，醫生說腦子裡都是血水，得馬上開刀，她當下就決定動手術」，對方還傳來術後一半長髮、一半光頭的照片給她，她建議不如把頭髮全剃光，對方隔天就立刻去剪了。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
而事發至今，甄珍恢復情形良好，5月底曾回覆《ETtoday星光雲》：「謝謝關心，真的不好意思讓你們擔心，不過我已經都在恢復當中，請不要掛念。」7月也和林青霞、汪曼玲等好友聚會，戴著帽子的她氣色相當不錯。
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