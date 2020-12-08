66歲林青霞對老去不感惋惜：若過了60歲還以「美貌」見稱太累了！

林青霞可太美了！前不久，林青霞分享了一組照片，配文：年輕的時候。照片裏的她一頭濃密烏髮温柔雅緻，眉眼間滿是淡然。在那個沒有濾鏡後期修圖的年代，她美得驚為天人！真神仙顏值！

我是老了，那又怎樣？ 林青霞

林青霞的美，是怎樣的一種美？

亦舒這樣形容她：「她的漂亮不在五官之間，而是一切皆盡善盡美，連鬢角、耳珠、眉毛、牙齒、手指、肩膀，甚至是雙腳與腳趾，都無瑕可擊。」

徐克說：「五十年才能出這樣一位大美人，她的高貴，其實帶着一種英氣，比男人還英俊。」

今天我們就來感受一下，這無瑕可擊的英氣美人！

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可帥可美，雌雄莫辨

「林青霞真是帥的讓人一生都無法忘記。」出自豆瓣某條點贊最高評論。

林青霞不光美，她還帥。她最帥的角色之一，便是《笑傲江湖》中的東方不敗一角。林青霞這一版的東方不敗，模糊掉了性別的界限，雌雄莫辨、剛柔相濟、陰陽交集……男性和女性之間的轉換，放在林青霞身上到了一種極致的和諧。

然而當時對於這個角色還有一個小插曲，當時徐克極力推薦林青霞來扮演東方不敗，但遭到了許多人的質疑：誰都知道東方不敗是一個男人，找一個女人來演？？何況當時大家對林青霞的印象還停留在瓊瑤劇出道，長得好看也僅限於好看的層面。

可誰曾想，影片一播出，東方不敗的光芒蓋過了片中主角令狐沖，成為影史上最經典的角色之一。也可以說，是徐克成就了林青霞獨特的美。而作為第一次女扮男裝的林青霞，也迎來了演員路上的另一座高峰。無數女扮男裝的片約湧至，她又創造了無數經典角色，就像是《鹿鼎記之神龍教》裏的龍兒、《絕代雙驕》裏的花無缺。

徐克程小東又為她量身定做了《東方不敗之風雲再起》。她以「東方不敗」式的扮相，在《東邪西毒》、《刀劍笑》、《火雲傳奇》、《六指琴魔》裏再度風靡，那二十年間，她的熱度幾乎未曾消退過。

林青霞可帥可美，按圖查看她曾飾演過的中性化角色▼▼▼

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瓊瑤女神

你們可能不知道，英氣逼人的林青霞，曾是瓊瑤戲女一號的首席代言人。故事要從1973年的秋天開始說起。

那年，林青霞剛剛高考落榜，大學無望，應母親的要求繼續補習，一天她與同學張俐仁在西門町閒逛，被星探發掘，便介紹她去拍電影。這是當年《窗外》中的林青霞，這部劇，成了她輝煌的電影生涯的開端，她也因此成為了半個世紀以來最美麗最傳奇的女演員。

之後，找她演的電影都是「類瓊瑤」的愛情片：《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》、《彩霞滿天》。從18歲到28歲，她詮釋了瓊瑤筆下的12個夢，奉獻了最純美的青春，也把自己的人生，演成了比瓊瑤作品更精彩的愛情電影。

十年總結

從影22年，拍了100多部電影，林青霞在熒幕下留下了數不盡的經典形象，也見證了從瓊瑤、李翰祥、賴聲川到徐克、王家衛等大咖的更迭。

你以為她空有一身美貌嗎？當然不是。她曾3次提名金馬獎，4次提名金像獎，也成功憑藉三毛遺作改編的《滾滾紅塵》拿過金馬獎影后。她被譽為「東南亞第一美人」，與鞏俐、張曼玉一起被評為「百年中國電影史十大女演員」。

1994年拍完《東邪西毒》後，林青霞不問世事，隱退江湖。她回憶這十年，孤身一人，每天不是在公寓裏睡覺，就是在片場裏編織他人的世界，有時候一覺醒來，彷彿一個人置身於孤島。時光飛逝，驀然回首，好像不見了10年。她不想繼續孤身一人，於是她結婚生子，從此隱退江湖……

林青霞曾是瓊瑤戲女一號的首席代言人，按圖查看她更多美麗照片▼▼▼

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美人遲暮

現在，林青霞66歲了。世人聽着就覺得難過，美人終將遲暮。林青霞來到這世上，彷彿就是為了做當年所有少男少女的「夢中情人」。但夢中情人到老了，卻活得越發坦然，讓人耳目一新。

她自己說過，如果有一天我老了，請叫我家庭主婦，我不再是什麼大美人。過了60歲，還要以美貌上熱搜，感覺也是挺辛苦一件事，彷彿世人除了記得她的美貌，再無其他。「做美人很累的，現在我是作家作家作家」。

從電影的神壇上被拉下來的林青霞，其實早幾年就已經在自己的文章中展現了最「接地氣」的自己。有一張林青霞在菜場的抓拍，她穿普通的白襯衣，手裏拿着蔬菜，笑容燦爛。在這張照片裏，她卸下了大美人的包袱，回到了最煙火氣的生活裏。

林青霞對老去這件事，看的很淡，欣然接受，不做一絲反抗。我們作為旁觀者，又有什麼好可惜的呢？況且，能把煙火氣活出美感，才是真正的美女吧！

林青霞雖已經66歲，但她對老去並不感到惋惜，反而欣然接受，按圖查看她的近照▼▼▼

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