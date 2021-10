Jer@MIRROR女友Kelly曬旅行舊照感性放閃　柳柳粉：要幸福快樂！

韓國偶像就話有戀愛禁令,本地人氣炙手可熱嘅男團MIRROR就冇呢支歌仔唱,部分成員一早在《全民造星》比賽時已經公開正牌女友身份,反而因為對女友深情專一形象而獲加分,就如Jer(柳應廷)有一個拍了拖逾5年的文青女友Kelly,他亦曾經在訪問說過入行後為了令女友安心,工作以外的時間都會陪伴她;在《調教你MIRROR》中更暖心提醒女朋友吃止痛藥,甜蜜舉動令柳柳炒都為二人愛情送上祝福。



近日Kelly就有感而發,在個人IG發布了與男友5年前去日本旅行的照片,並大放閃光彈表示:「嗰陣時去東京迪士尼係15周年,而家眨吓眼就20周年,我相信大家係呢個地方感覺都冇變到,依然單純,可愛。」Kelly感性寫道:「一直以來都係一個好感性嘅人,好多時候都會直接將個份情緒表達出黎。經歷越多,越收埋自己,從來都唔想發生係自己身上。今晚情感盡現,因為睇到一條小小嘅片段令我諗起大家嘅所有回憶。多謝你🤍」Kelly又借用《Live the Magic》「If we believe in the fantasy, it will carry us away, carry us away. You and me, makin’ memories today.(如果我們相信夢幻,它會帶我們走。 你和我,創造今天的回憶。)」一眾柳柳粉留言表示祝福:「巧Sweet啊!柳爺柳嫂要一直幸福快樂喔!」、「柳爺柳嫂要長長久久~」

