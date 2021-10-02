Jer@MIRROR女友Kelly曬旅行舊照感性放閃　柳柳粉：要幸福快樂！

韓國偶像就話有戀愛禁令，本地人氣炙手可熱嘅男團MIRROR就冇呢支歌仔唱，部分成員一早在《全民造星》比賽時已經公開正牌女友身份，反而因為對女友深情專一形象而獲加分，就如Jer（柳應廷）有一個拍了拖逾5年的文青女友Kelly，他亦曾經在訪問說過入行後為了令女友安心，工作以外的時間都會陪伴她；在《調教你MIRROR》中更暖心提醒女朋友吃止痛藥，甜蜜舉動令柳柳炒都為二人愛情送上祝福。



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近日Kelly就有感而發，在個人IG發布了與男友5年前去日本旅行的照片，並大放閃光彈表示：「嗰陣時去東京迪士尼係15周年，而家眨吓眼就20周年，我相信大家係呢個地方感覺都冇變到，依然單純，可愛。」Kelly感性寫道：「一直以來都係一個好感性嘅人，好多時候都會直接將個份情緒表達出黎。經歷越多，越收埋自己，從來都唔想發生係自己身上。今晚情感盡現，因為睇到一條小小嘅片段令我諗起大家嘅所有回憶。多謝你🤍」Kelly又借用《Live the Magic》「If we believe in the fantasy, it will carry us away, carry us away. You and me, makin’ memories today.（如果我們相信夢幻，它會帶我們走。 你和我，創造今天的回憶。）」一眾柳柳粉留言表示祝福：「巧Sweet啊！柳爺柳嫂要一直幸福快樂喔！」、「柳爺柳嫂要長長久久～」

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