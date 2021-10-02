IT狗｜殺出重圍登電影節　監製激讚MIRROR成員：Lokman係喜劇擔當

ViuTV原創劇集《IT狗》為年青人於IT場上熱血奮鬥血淚史的爆笑喜劇，由羅耀輝擔任監製、《當C遇上G7》簡君晉執導，凌文龍、陳漢娜（Hanna）、岑珈其、余逸思（Yoshi）、陳湛文、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）以及彭秀慧、魏浚笙（Jeffrey）、 林家熙（Locker）等擔崗主演，近日香港亞洲電影節（HKAFF）就宣布首度將電視劇納入電影節，原定2022年首季播出的《IT狗》在眾多劇集中突圍而出，成為「被選中的小孩」，將在11月9日率先登上大銀幕，在戲院播出首兩集內容；監製羅耀輝透露現時《IT狗》仍然在後期製作中：「希望往後其他電視劇都可以透過電影節去推廣。」



ViuTV原創劇集《IT狗》登陸香港亞洲電影節（HKAFF），將於11月在戲院首映。

談起電影與電視劇畢竟是兩種不同的媒體，羅耀輝接受訪問時就表示電視劇的傳播度較廣：「相信愈來愈多創作人或導演希望除咗電影以外可以喺電視劇方面都多啲發展，始終電視劇可以入屋啲。」作為監製希望能提供更多空間：「放開啲畀大家去創作，《IT狗》係輕鬆喜劇，都有啲Sit-com（處境喜劇）形式，幾有趣嘅一件事，當初都係聽到導演想搞IT類型嘅劇，希望觀眾都鍾意。」

《IT狗》是劇組中不少人的電視劇「處女作」，除了監製、導演、演員方面凌文龍、陳漢娜、Frankie如是。（劇集海報）

《IT狗》齊集本地不少新生代演員，監製就對他們讚不絕口：「我自己好滿意佢哋嘅演出，佢哋好有自己諗法、演技亦都好成熟，加上我哋有好多群戲好要求配合度，大家混熟咗之後個默契度都好高！」問起誰的表現最為出色，監製就十分欣賞凌文龍：「佢演出經驗比較豐富，原來演喜劇都好游刃有餘！」又續指Hanna、珈其與陳湛文都不錯，手心手背都是肉、實在難以選擇：「每個角色都得到觀眾喜歡就算係成功！」

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羅耀輝又點評MIRROR三子：「認識佢哋都係唱歌跳舞嗰面，見到佢哋演出我自己好驚喜，Stanley幾成熟、演出好穩定；Lokman今次係喜劇擔當，拍喜劇方面係要有佢嘅位置；雖然Frankie演出經驗比較少，但喺角色演出上相信都會畀到驚喜觀眾。」