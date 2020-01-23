炎亞綸再傳「基情」？遭狗仔隊近距偷拍兩個月感受傷：不敢再回家

台灣男星炎亞綸前年被爆與嫩男的感情糾紛，接吻私密照也外流，然後出Po道歉坦承未處理好自己的感情，雖未多說，但也被外界認為是間接出櫃。日前他被狗仔隊偷拍與曾傳足緋聞8年、「棒棒堂弟弟」出身的「阿本」翁瑞迪齊齊睇戲，並多次出入炎亞綸新家社區，疑似成為室友。報導一出，炎亞綸於Facebook連續發文，表達私生活與隱私被狗仔入侵並揭露的恐懼，令粉絲心痛。

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炎亞綸與阿本2009年因合作偶像劇《桃花小妹》而認識，2人更多次被捕捉到一起出遊而傳出緋聞，就連阿本也被爆曾坦言和炎亞綸是「傳很久的情侶」。直到2015年阿本在Facebook寫道：「這樣也快六年了，需要一點希望」、「我一個人」被外界解讀2人已分手，但當時雙方都僅表示2人只是好朋友。時隔多年，再度被捕捉2人一齊睇戲、唱歌，甚至疑似同居，報導間不斷放大2人的「基」情。

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我騎我的車，看我的電影，教我的朋友，看我的朋友唱歌。我過我的生活，不打擾任何人，但今天我卻好害怕回我的家。 炎亞綸Facebook

從炎亞綸自新家踩單車外出、睇戲到唱歌，皆被狗仔偷怕，坦言認為自己的生活沒什麼能隱瞞，也不認為自己有什麼是羞於見人的，但從報導中得知已被狗仔偷拍長達2個月：「我真的覺得毛骨悚然。」文字間充滿恐懼。

炎亞綸的Facebook Po文又指：「不知道能求助於誰。」似乎曾諮詢過律師，但律師也說難有法律能保障，讓他認為報警也沒有太大的用處。「我真的覺得好恐怖...有史以來最恐怖的感覺，HELP！」

對於狗仔隊，炎亞綸也顯露脆弱一面：「你的鏡頭對我而言就是槍口，無時無刻等著停止我的呼吸」就連粉絲安慰留言要他不要生氣，他回覆：「我不氣，我是害怕。」過去敢怒敢言的他，因私生活被偷攝而害怕、示弱，引起許多粉絲不滿與心痛。

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