鍾柔美做過童星拍劇經驗有幫助　與大10歲劉展霆對戲零代溝

TVB為《聲夢傳奇》及《盛舞者》學員度身訂做的青春偶像劇《青春本我》被視為重頭劇，由傳出開拍到現時開鏡都份外受到外界的矚目，早前有網民影到鍾柔美（Yumi）與劉展霆（Eden）一同穿着校服在街上走，以為14歲的Yumi終於情竇初開，但原來這只是劇中的其中一幕，意外成為她入行第一段「緋聞」。



網民捕捉到的就是這一幕。（網上圖片）

Yumi與Eden今日（3日）出席劇集拜神儀式時表示，兩人當時正在拍攝放學的場面，Eden更澄清自己與細10年的Yumi在劇中並無感情線：「我都係睇《聲夢》知佢哋，但拍劇先知原來佢哋性格咁唔同，好nice。其實我同Yumi（年齡）都有一定距離，但都唔會太有代溝，可能因為我嘅思想都比較後生啦，我同佢對戲都好開心，冇乜尷尬！」

原來兩個係拍劇！

年紀輕輕的Yumi其實在參加《聲夢傳奇》曾經做過童星，曾參演過《城寨英雄》、《平安谷之鬼谷傳說》及《親親我好媽》等TVB劇集，算是劇中演員入面比較多拍劇經驗的人，不過她則謙虛表示：「我覺得之前嘅經驗都對我好大幫助，但我細個咩都唔知只係跟住指示去做，今次就係一套屬於我哋嘅劇，要更加了解成個故事、過程同角色。」

睇落又唔似爭十歲。（周倪瑩攝）

睇睇Yumi嘅劇集經驗：

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Eden過去曾經在《盛舞者》跳舞表演中大騷肌肉和手臂上的紋身，但皆因他的角色是一名中學生，今次在劇中要以乖乖形象示人：「其實我哋都係拍番冬季，都係着長袖衫，所以都會遮咗佢。」觀眾雖然今次無法在劇中一飽眼福，但Eden坦言如果有機會自己並不介意騷肌曬紋身，可以嘗試一下。

劉展霆左手手臂有不少紋身，可惜今次拍劇就不能show出來了。（Instagram：@ edenlau1221）

Eden表示不介意在劇集騷肌。（Instagram：@ edenlau1221）

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