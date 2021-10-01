魷魚遊戲｜大頭娃娃現身博物館　下場超慘又斷手又被永久封印？

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）人氣爆燈，除了劇中多名演員人氣急升之外，就連劇中「一二三，木頭人」遊戲時出現的靈魂人物－大頭娃娃都紅埋一份，早前更登錄韓國梨泰院地鐵站，讓不少劇迷蜂擁而至爭相合照。



《魷魚遊戲》在全球大受歡迎。（Netflix）

這個大頭娃娃是該劇的靈魂角色，看似充滿童真的外形其實是一名「劊子手」，在「一二三，木頭人」遊戲時擔任動作偵測的角色，一偵測到有人動就會將對方殺死，有不少觀眾見到都不禁不寒而慄。事實上，這個約四米高的大頭娃娃由劇組重金製作，據悉靈感來自於八十年代的韓國教科書中的「哲秀與英熙」插畫，更加能夠勾起韓國觀眾的童年回憶，更增添多一份心寒。

劇中參加者玩「一二三，木頭人」時出現的大頭娃娃，其實是一個動作偵測器，一偵測到有人動就會將對方殺死。（Instagram：@netflixkr）

有網民發現，《魷魚遊戲》的大型娃娃正式在Netflix上架之前，原來早已出現在鎮川的馬車博物館外，只不過當時怕劇透所以娃娃被全身用白色膠包到實一實，臉部更另外再蓋上一層黃色塑膠做出保護措施。直到劇集上架之後，博物館才將娃娃解封，讓劇迷前來朝聖。雖然娃娃的右手已經斷掉並且被放在博物館內的cafe中，仍吸引無數前來參觀的劇迷，然而人數實在太多，劇組要求博物館再度將娃娃封印，令不少想打卡的市民大感失望。

過當時怕劇透所以娃娃被全身用白色膠包到實一實，臉部更另外再蓋上一層黃色塑膠做出保護措施。（NAVER）

直到劇集上架之後，博物館才將娃娃解封，讓劇迷前來朝聖。（NAVER）

雖然娃娃的右手已經斷掉並且被放在博物館內的cafe中，仍吸引無數前來參觀的劇迷。（NAVER）

另外，為紀念《魷魚遊戲》登上全球戲劇排行榜冠軍，韓國Netflix特意將大頭娃娃加到Instagram頭像中，獲不少網民大讚殺人機器原來都好可愛，魅力甚至超越劇中幾位主角！

韓國Netflix特意將大頭娃娃加到Instagram頭像中。（Instagram：@netflixkr）

不少網民大讚殺人機器原來都好可愛，魅力甚至超越劇中幾位主角！（Instagram：@netflixkr）

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魷魚遊戲︱劇中場景登錄梨泰院地鐵站 除咗大頭娃娃仲有咩？