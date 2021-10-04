減肥｜小禎半年激減40kg心口見骨　IG著比堅尼曬瘦身成果網民咁睇

台灣藝人小禎（胡盈禎）曾因內分泌失調，體重飆升至90多公斤，後來靠著運動、控制飲食，半年內甩肉40公斤，現在擁有傲人身材的她，近日曬出穿著比堅尼火辣照片，秀出傲人「胸」器，大秀結實線條，引來4.3萬人讚爆。



小禎同步在臉書、IG曬出多張火辣照片，表明自己和小馬（倪子鈞）等友人來到宜蘭龜山島超夯景點「牛奶海」，還開心寫道「夏天的尾巴不可能就這樣停了吧！抓好抓滿！」並感謝好天氣讓她可以盡情玩耍。

👇👇👇點圖看更多小禎IG生活美照👇👇👇

+ 10

而照片中只見小禎穿著紅色印花比堅尼、火辣小三角褲，不僅秀出傲人胸圍，結實的馬甲線、腹肌直接展現，S型凹凸有致的線條完全沒在藏，古銅膚色在陽光照射下更加美麗，此外她搭配一頂棒球帽及墨鏡站在遊艇上拍照，歐美超模的架勢擋也擋不住。

小禎火辣美照曝光後，引來4.3萬人讚爆留言，「不可思議的健美身材」、「好美的膚色，這肌肉跟優美線條，羨慕死了」、「想著宵夜，看著妳照片......我還是喝水去吧...」、「好美的線條」、「真是不容易～瘦了還能緊實太強了」。

【同場加映】減肥｜戒白澱粉3個月瘦10公斤？醫生推薦532原則早餐這樣吃更健康（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

罹口腔癌割瘤！陳昇「驚爆失聲」交代後事 辦生前告別式

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】