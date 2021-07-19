減肥｜台灣藝人小禎體脂由41%減至13%！3款瘦身食譜回復苗條身材

從最初居家就鼓勵要持續運動的小禎，最近又秀出更精實立體的六塊腹肌，竟然比兩個月前的照片更厲害！她拿出2017年體脂41%的肥腫圖，和如今體脂降到13.5%的健美身材，這比較圖激勵了不少粉絲，也要一起變身美麗女人！



小禎拿出2017年體脂41%的肥腫圖，和如今體脂降到13.5%的健美身材，這比較圖激勵了不少粉絲，也要一起變身美麗女人！（Facebook@胡小禎）

小禎瘦身飲食三大原則

身體曲線和線條靠運動，但小禎輕鬆管理體脂的重要關鍵在「聰明飲食」，她大方分享瘦身飲食的三大原則，還有三種獨門的私房食譜。第一，不能只靠意志力，意志力消退後對美食需求的反撲更可怕，適度放鬆，甜食、炸物可以吃但份量克制。第二，選對的食物吃，例如原型食物，營養更完整，不用捱餓也能瘦。最後，管理體脂也一定要適量吃油，不用油的料理也很難天天都吃。

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好的油脂很重要

油脂是三大營養素之一，吃到不好的油會導致體重增加，反之，不易形成體脂肪的健康好油，反而是小禎輕鬆管理體脂的好幫手。推薦大家最好的健康油類第一名有橄欖油、牛油果、魚油和苦茶油。再來是植物類油也是不錯的選擇，像是葵花油、花生油、椰子油等，不過仍要看比例才能決定優劣。至於牛油、奶油、豬油這類動物性油脂，加熱後對心血管反而不好，建議不要吃太多。

3款獨門瘦身餐單（點擊下圖看清！👇👇👇）

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翠玉瓜炒大蒜蘑菇

食材：黃綠翠玉瓜各1條、蘑菇7朵、大蒜2瓣、黑胡椒粉及鹽少許

料理步驟：

1. 小火熱鍋160度

2. 加入健康油脂，均勻分布在平底鍋，後加入蒜片爆香

3. 將其餘食材放入鍋中拌炒約3分鐘就完成



椰菜花米韓式煎餅

食材：椰菜花米200g、韭菜30g、紅蘿蔔絲30g、蔥花或洋蔥丁少許、熟蝦仁200g、鹽與白胡椒粉少許、煎餅粉漿

煎餅粉漿：可選擇現成韓式煎餅粉或是自製調粉，中筋麵粉100g加入粟粉30g，或者在來米粉30g，粉與水約1比1。

自製韓式煎餅沾醬：豉油1匙、水一匙、白醋0.5匙、糖0.3匙、韓式辣椒粉、蔥末

料理步驟 :

1. 小火熱鍋160度

2. 加入健康油類，均勻分布在平底鍋

3. 將所有食材均勻混合下鍋，將蛋打散淋上增加香氣

4. 小火煎一面4分鐘，翻面再煎3分鐘就完成



意式油煎舒肥雞胸肉

食材：醃漬雞胸肉，事先撒一點薄鹽，醃漬30分鐘

料理步驟 :

1. 小火熱鍋160度

2. 加入健康油類，均勻分布在平底鍋

3. 放入雞胸肉，小火煎兩面各30秒，再蓋鍋蓋關火悶7分鐘即完成



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】