減肥｜戒白澱粉3個月瘦10公斤？醫生推薦532原則早餐這樣吃更健康

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-06-07 19:45

生活中隱藏了很多澱粉，像是粟米仔就是蔬菜，粟米是澱粉，主要差別在於內含醣分比例不同，想健康瘦就先從澱粉開始認識。台灣腸胃科醫師蕭敦仁就在節目《醫師好辣》中分享，其實只要不吃「白色澱粉」體重就有明顯改善，有病人親試後狂瘦10公斤。

澱粉要吃多少？謹記「532原則」（點擊下圖看清👇👇👇）

大家都知道減肥要少吃澱粉、多吃蛋白質，但比例要如何拿捏？蕭敦仁推薦可以遵循「532原則」，碳水化合物、脂肪和蛋白質攝取比例分別為5：3：2即可。像是哈佛大學公共衛生學家追蹤43萬人25年的研究報告，就清楚顯示碳水化合物攝取量50%死亡率最低，反之，吃太多或太少對身體都不好。

白色澱粉=空熱量食物

蕭敦仁也點出吃澱粉的一大重點，就是不要吃麵包、白麵條、白飯、白饅頭這類「白色澱粉」，還有薯仔升糖指數高也盡量少吃。因為白色澱粉都是空熱量食物，沒什麼營養價值，以米為例，糙米原來外面有很多營養素，磨成白米只剩下熱量，沒有其他價值。

改一個習慣，狂瘦10公斤

蕭敦仁也提醒，大家早餐很喜歡吃麵包配牛奶，其實是超不可取的選擇。有位患者早上吃麵包配牛奶或豆漿，中午吃一碗麵配小菜，晚上跟家人吃白飯配菜，遲遲瘦不下來。但按照他的建議替換掉白色澱粉，麵包改全麥，麵條改成纖維質高的，白飯改糙米飯，短短三個月就瘦下10公斤，成果驚人。

早餐換這樣吃更健康

蕭敦仁直言，胰島素上升會把熱量儲存成脂肪，但只要碳水化合物吃對，血糖不會亂飆，胰島素就不會上升，自然可以輕鬆克制體重。如果想要更健康，也可以跟蕭醫師一樣，每天早上吃一碗番薯作為碳水化合物來源，中午吃糙米混合芝麻，或是換成蛋白質較高的藜麥。

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