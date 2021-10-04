白內障｜78歲劉家昌返台動刀救眼 　花生甜椒5款食物護眼防白內障

78歲的劉家昌近年旅居美國，日前返台力挺舉辦畫展的王永慶外孫女楊元寧，全力給予協助，他大讚：「美的東西大家都需要」此外這次他返台還要「救眼」，今天將進基隆長庚動白內障手術，術後預計得戴鐵眼罩2周時間，變成「獨眼龍」。



白內障主要是因水晶體老化或病變，導致視力模糊，甚至可能失明的1種眼疾，中後期患者的水晶體會因吸收水分增厚，造成近視度數加深，近距離閱讀反而覺得較以往清晰，劉家昌說被診斷出有白內障已有8年時間，現在看東西都要比較近，「先開1眼，下1回再開另1眼。」

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至於體力方面，他說一切都OK，「身體都還可以，不過停下來就完蛋了，就要一直做、一直做，做到最後一口氣。」他在大陸江西打造「華泉小村」，結合了音樂與藝術，美不勝收，近期希望再替經典金曲盡份心力，打算成立全新的頻道做節目，他說：「那些歌曲是溫暖的東西，藝術家要出來做一點事，不是說演唱會賺錢才出來。」

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他因喜歡農村、稻田圍繞，除了在宜蘭投資房產之外，也有在宜蘭買地、設計、建造攝影棚的計畫，想把攝影棚打造如同夜總會般，笑說：「好聽的歌挑一挑，資深的、年輕的都找來唱，錄影可以順便住3天，做到最好為止。」徒弟江蕾在旁聞言二話不說：「那我去！」

上周劉家昌與江蕾、白冰冰、曹金玲等人出席楊元寧的畫展感恩晚宴，房祖名恰巧在同飯店用餐，趁空檔向老師們打招呼，大家好奇兩人相識原因？劉家昌說：「因為他媽媽的關係，當初是我帶阿嬌（林鳳嬌）去瓊瑤家裡的。」

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