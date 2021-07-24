通菜營養｜護心護眼降血壓　營養師教1種吃法治便秘早餐食最好？

一年四季都有的通菜，是家家餐桌上的常見蔬菜，台灣營養師高敏敏利用通菜、蘋果、牛奶做成綠拿鐵，幫助排便順暢、排水種，同時降血糖、降血壓、預防心血管疾病。



通菜營養價值高

高敏敏指出，通菜的營養價值非常高，每100克就有2.9克的膳食纖維、84毫克的鉀、21.3毫克維他命C，以及高達1318IU的維他命A、類胡蘿蔔素791μg，還有葉酸81.6ug，有助於降血糖、降血壓、預防心血管疾病。

高敏敏說明，膳食纖維可以幫助排便順暢，鉀能排水腫，維他命C可幫助膠原蛋白合成，維他命A及類胡蘿蔔素，是護眼雙營養素，葉酸則是備孕或孕媽咪，最需要的營養素。

通菜牛奶做法（按下圖看清）

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高敏敏提供一款通菜綠拿鐵配方，適合每天早上搭配早餐一起飲用，幫助有便秘困擾的朋友：

食材：通菜一碗、蘋半顆果、牛奶120~240ml。

做法：

1. 通菜連葉帶梗，滾水川燙50秒撈起，記得川燙時間不要太長，才能保留維他命營養。

2. 蘋果不削皮，洗乾淨切塊即可，帶皮的纖維質更多。

3. 將通菜、蘋果與牛奶打成汁即可，牛奶量可依濃稠度口感調整，不喝牛奶的人可改為乳酪飲品或豆漿。



按圖看炒通菜防黑方法：

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