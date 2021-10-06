魷魚遊戲｜李政宰23歲鮮肉樣撞臉EXO伯賢　網民一睇集體心動了

韓國「國民大叔」李政宰曾演過《與神同行》、《暗殺》以及《魔鬼對決》演出霸氣形象，近期在Netflix韓劇《魷魚遊戲》演出落魄大叔成奇勳，相貌與平日有一百八十度大轉變，有網友最近翻出李政宰23歲的嫩照，笑容青春無敵，融化許多網友的心，甚至撞臉天團EXO的人氣成員伯賢。
李政宰於21歲出道，23歲就以電影《年輕人》接連奪下青龍獎、大鐘獎、百想藝術大賞的男子新人獎，並在26歲拿下青龍獎，李政宰無論是演技、外型在南韓影壇都是一等一，他最近在《魷魚遊戲》大改以往陽光氣息，演技再度突破。
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最近有網友找出他23歲的舊照，只見露出迷人燦笑，電力十足，不少網友大讚，「那個笑眼簡直要瘋了！」、「25年以前的照片放到現在也能夠紅」、「笑容太犯規，完全心動」
因為《魷魚遊戲》演員群的IG人數暴增，李政宰最近也終於開通IG，短短一天內人數突破百萬追蹤，李政宰這幾天也瘋狂更新IG，更曾一度邀來多年老友鄭雨盛入鏡，重演劇中的經典打畫片段落，非常可愛。
【同場加映】魷魚遊戲︱魏河俊鄭浩妍爆紅IG粉絲急增 最誇張一位暴升超過千倍（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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