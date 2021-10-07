魷魚遊戲劇評｜童年遊戲揭人性黑暗面　李政宰這句對白引網友共鳴

評價兩極的《魷魚遊戲》，雖然部分橋段節奏頗慢，結尾有些地方稍微不足，但覺得整體還是很好看；很多劇情都猜得到發展，不過對觀看樂趣影響不大。配樂、場景、拍攝手法都值得讚賞；將簡單的童年遊戲轉化為驚心動魄的玩命關卡，並搭配反差的輕快音樂和童趣場景，也是非常吸睛的亮點。



此外對人性的刻劃也相當精采。人性描寫的細膩度雖不比《飢餓遊戲》，但兩部本來就是性質不同的作品，《魷魚遊戲》自有它獨樹一幟的特色。

以下內容含Netflix韓劇《魷魚遊戲》劇透



舉辦遊戲的神祕組織聲稱「參賽者都是自願參加遊戲，沒有任何強迫」，但這句話完全不合理。在遊戲重啟後又回來的人才算符合這個前提；但第一關遊戲開始前沒人知道「被淘汰的會死」，因此在123木頭人就慘死的人也太冤。

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中斷遊戲的部分一度覺得拖戲，不過也算是稍微令人意外的操作。這橋段還是有銜接劇情的意義：一是讓警察有機會潛入遊戲臥底；二是讓姜曉可以趁機帶刀回去。雖然看到第一季尾，這兩點到最後的作用似乎沒很大就是了。

六個遊戲中，包括拔河、玻璃橋等橋段都看得緊張刺激；但若說最勾動心弦的，非彈珠遊戲莫屬。其實這遊戲是可以讓人猜到最多發展的，包括在兩人分組時，就猜到可能是競爭而非合作；首爾大學高材生就是一臉要耍詐樣；１號老杯杯可能會自願犧牲。NONO哥（？）的彈珠被撞進洞裡、智英丟彈珠前故意手滑，也能在劇情發生的前幾秒預測到。

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但人性黑暗、情感糾結，卻能在越來越白熱化的彈珠遊戲中刻劃得入木三分。要達到這種兩難、拉扯的效果，「讓夥伴變敵手」的操作是必然的。儘管猜得到劇情，卻無法不為老實被騙的阿里感到怨嘆，為智英的犧牲感到悲傷。

不是值得相信才去相信，是因為如果不相信，自己就無所依靠。 奇勳

男主奇勳的金句非常中肯，這也反映了人性的現實面。我們常常未必是真心信賴一個人，而是為了利益和生存，別無選擇，必須要選邊站。

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另一段令我印象深刻的台詞，是最後一關魷魚遊戲前男主與兒時好友尚佑的對話。奇勳的確是個好賭、啃老且欠債的廢物；但尚佑身為首爾大學畢業的社會菁英，還不是因為經濟犯罪而與男主這樣的廢物淪落到同樣的地方，一手好牌卻打到慘輸，到底是誰比較廢？

只是我不認為奇勳有足夠的立場教訓尚佑。在這種生死存亡的遊戲中， 沒有別人的犧牲就無法生存；奇勳能活到最後，尚佑也是功不可沒（包括拔河大絕招，以及他自己提到的玻璃橋等）。

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看到「貴賓」出現時略有點失望，把生存遊戲當成有錢人娛樂的哏，《飢餓遊戲》已經用過了，就覺得沒那麼新奇（這點也很容易從遊樂園般的場景設計和配樂猜到）。而且貴賓的對話太多啦！可以再精簡一些。對結局最不滿的是警察的生死未卜，以及他哥哥何以從參賽者成為遊戲負責人的謎題未解。

《魷魚遊戲》裡的角色塑造多是冒險故事或「英雄旅程」常見的元素：有惡霸、瘋癲大嬸、冷酷妹子、孱弱老頭、老實單純的移工、心機深沉的高材生，以及雖有缺陷卻保有良善本心的主角。遊戲中善用不同的角色特質，建構起豐富的層次。對人性和社會殘酷的諷刺，更是表現得淋漓盡致，看完覺得還是一部好劇！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：沐謙，原文：《魷魚遊戲》：人性的對立是必然】