魷魚遊戲｜網民推測男主角生父是001老伯　提款卡竟是重大證據？

由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어 게임）人氣橫掃全球，登上多個國家的戲劇排行榜冠軍，除了劇中有不少難以發覺的小細節以及鋪排去下季的伏線引起劇迷熱烈討論之外，有網民指出男主角成奇勳（李政宰 飾）雖然與年紀老邁的母親相依為命，但從來沒有提及過父親的任何背景，原來劇中有不少證據都暗示親生父親的真正身份。現在為大家細數以下的八大證據：



《魷魚遊戲》人氣橫掃全球。（NETFLIX）

******以下內容含劇透************以下內容含劇透************以下內容含劇透******

******以下內容含劇透************以下內容含劇透************以下內容含劇透******

******以下內容含劇透************以下內容含劇透************以下內容含劇透******

網民指出男主角成奇勳與001老伯吳一男極有可能就是兩父子。（《魷魚遊戲》影片截圖）

1. 男主角與001老伯的兒子都一樣不喝牛奶

男主角在排隊拿餐點時，見到牛奶就向工作人員表示自己小時候飲牛奶會消化不良，希望可以換成朱古力牛奶，他身後的001老伯則向他說：「你小時候肯定很常被你爸爸打！」結果男主角相當驚訝地表示：「你怎麼會知道？」001老伯則笑住表示他的兒子與男主角很像，然後更露出歡樂的笑容，似乎意有所指。

+ 4

2. 001老伯與小時候的男主角住在同一社區

在彈珠遊戲時，001老伯一同進入遊戲地點時表示與自己以前與老婆和兒子一同住的社區很相似，男主角亦和應表示：「我也是，我小時候就住在類似這種巷弄裏！」如果看到後面，必定會知道001老伯就是《魷魚遊戲》的創辦人，極大可能遊戲地點的設計亦是他的構思，因此他與男主角腦海中的社區很有可能就是同一個。001老伯向男主角提出要組成「剛布」，其實是指在家附近一起玩彈珠和畫片的朋友，男主角聽完之後表示以前家那邊都有個「剛布」，更表示「他是我最好的朋友」，001老伯回應他表示：「對，就是那個『剛布』。」似乎想暗示男主角家中的「剛布」就是他本人，只是男主角可能小時候記憶模糊，已經記不清對方是誰了。

+ 13

3. 001老伯臨死前並無家人在旁

最後一集吳一男臨死之前只得自己孤零零一個，但他曾經提過自己有老婆和兒子，再加上自己本來就是富豪，臨終前就算與家人關係極差，難道都不會露面道個別，或者要聽遺言分遺產嗎？晚景淒涼的理由只得一個，就是他與老婆和兒子早就已經失去聯絡，推測他可能是年輕時為了拼命賺錢而放棄家人。他在臨終前與男主角見表示，很感激對方能令他之前所遺忘的陳年往事一一浮現，而他在劇中一直所講的陳年往事，正正就是自己以前與老婆和兒子的記憶。

+ 7

4. 男主角媽媽、與001老伯及男主角有莫大關係

男主角媽媽吳末順。（《魷魚遊戲》影片截圖）

男主角在第一集偷偷拿出媽媽的提款卡，卡上寫的持卡人叫Oh Mal Soon（吳末順），碰巧就是與001老伯吳一男同一個姓氏。雖然有可能代表兩人有親戚關係，但又有人認為在韓國同一個姓氏的人結婚亦不是沒可能，再加上本劇的受眾本來就是以全球作考量，不少國家的女性在結婚之後就會換成丈夫的姓氏，因此推測吳末順可能就是吳一男的太太。由於最後一集公開了吳一男就是《魷魚遊戲》的創辦人，而「末順」即代表最後一個的意思，男主角被安排成為第456位參賽者，即最後一位參賽者應該並不是巧合，可能正正就是吳一男特意安排的，暗示出他、001老伯與男主角媽媽三人必定有着某種關係。

男主角在第一集偷偷拿出媽媽的提款卡，竟然就是解開身世之謎的一大線索！（《魷魚遊戲》影片截圖）

5. 001老伯喜歡偷看兒子玩遊戲

吳一男在其中一集有講過，自己以前下班回到家的時候，見到兒子正在與朋友玩遊戲，連爸爸回來亦不知道，他就會躲在電線桿後面，偷偷看兒子在玩的樣子。因此呼應了吳一男在玩彈珠遊戲時「被淘汰」之後，回到遊戲主辦人身份偷偷看男主角繼續玩遊戲的模樣。

+ 6

6. 001老伯兒子的生日與男主角相似

男主角在第一集拿着母親提款卡提錢時，以自己的生日0426來輸入密碼，試過失敗之後就輸入女兒的生日0608，並表示這一日就是「今天」，因此推斷《魷魚遊戲》是於六月發生的。吳一男與男主角玩彈珠時提過自己的兒子在這個月的24日生日，即0624，為何碰巧三個數字都能夠對得上？劇集一開頭就有講過001老伯腦袋有一粒腫瘤，再加上父子關係本來就不太親密，而且可能早年拋妻棄子離家賺錢，因此記錯生日其實並不意外。

+ 14

7. 001老伯回雙門洞探訪男主角母親？

在第二集時，一眾參賽者投票決定離開遊戲回到現實生活後，男主角在居住的雙門洞碰見001老伯，當時001老伯表示「我有認識的人住附近，我現在沒地方去，所以暫時借住他那，看來我們很有緣！」但有韓國網民分析表示，「신세를 지고 있어（暫時借住）」這一句說話其實原意為「獲得他人幫助」或「造成他人麻煩」的意思，可能還隱含在心底裏虧欠他人一份情的意思，因此推斷他探訪的朋友很有可能就是男主角的母親。有人又推測他因為在遊戲中重遇兒子，希望可以回去再與老婆見一面而投下中斷遊戲一票，因此才回到雙門洞。

+ 1

8. 001老伯本來就知道男主角近況

男主角第一次在遊戲中見到吳一男的時候，問他為何要參加比賽，並表示「你應該要吃着媳婦做的熱騰騰的飯，躺在溫暖的炕上暖背，看着孫子耍寶才對」，吳一男聽完隨即表示「那你父母有吃着媳婦做的熱騰騰的飯過生活嗎？」就像本來就知道男主角和其母親的近況一樣。