黑寡婦｜施嘉莉迪士尼和解暗藏玄機　外媒揭背後與《尚氣》有關

Marvel大片《黑寡婦》（Black Widow）女主角施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）狀告發行該片的迪士尼違約，不滿迪士尼臨上片前改將該片在Disney+與院線同日推出，破壞戲院票房收入，影響她應得的利益，曾經轟動娛樂界，迪士尼一度反擊施嘉莉，營造出她對已經很高昂的酬勞還不滿意、貪得無饜的形象，雙方鬧到看似撕破臉，近日卻宣告已經達成和解，未來還可以再度合作，各方都好奇究竟是誰軟化，背後有何玄機？



施嘉莉與迪士尼都同意不公開和解條件，詳細情況外界暫不得而知，歐美媒體推論施嘉莉可望在兩千萬美元的片酬之外，再拿走4000萬美元的分紅。不過美國資深媒體人Matthew Belloni在自己的內幕報導中，則提出整件事情有所轉圜的關鍵，在於上個月初才推出的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），片子不但在各地票房開紅盤，甚至超過本來更受看好的《黑寡婦》，終於讓迪士尼能夠正視施嘉莉不滿的原因何在。

【相關圖輯】盤點Marvel電影宇宙反派排名 梁朝偉《尚氣》文武僅排第五名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

和《黑寡婦》上片模式不同，《尚氣》只在戲院獨家推出，直到下個月12日才會登上Disney+，片子相較《黑寡婦》是大多數觀眾不熟的新題材，演員陣容又較缺乏在歐美有廣大知名度與號召力到媲美施嘉莉的巨星，男主角劉思慕更是商業鉅作的新面孔，這樣的影片在戲院獨家上映都能夠締造比《黑寡婦》更高的賣座數字，倘若《黑寡婦》也如此處理，也許會比現在有更好的票房成績，這就是施嘉莉這方過不去、認為迪士尼沒有照合約走的重點。

這情況對於迪士尼再堅持並沒有幫助，刺激了他們和施嘉莉加緊溝通、協調的速度，最終總算能讓事情和平收場。

【同場加映】尚氣︱細數20位演員MCU出道價 梁朝偉演文武傳袋6000萬排第二？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

吳慷仁成金馬影帝最大遺珠 坦言遺憾 女友邵雨薇說話了

蕭子墨爆肌紅到韓 昔練習生搶釜山新人獎嗨喊「福地」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】