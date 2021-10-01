黑寡婦｜施嘉莉迪士尼庭外和解　外媒估洽談金額至少3億港元

Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）主演荷里活巨星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）早前就合約一事將迪士尼告上法庭，據知目前事件已得到和解。
《黑寡婦》於7月初上映，而施嘉莉祖安遜則於7月底決定狀告迪士尼違約，稱迪士尼將她主演的Marvel電影《黑寡婦》同步於北美院線上映，以及上架串流平台Disney+的行為違反了原先簽定的合約，因而影響到施嘉莉祖安遜原先的實際收益。
外媒更提及類似的訴訟和解通常不會正式曝光任何細節，例如到底要付多少錢，不過《Deadline》則透露了部分資訊，估計今次迪士尼跟施嘉莉祖安遜的洽談金額超過4000萬美金（約3億1120萬港元）。對此施嘉莉祖安遜跟迪士尼都表示高興解決分歧，意見達成一致，更期待未來會繼續合作。
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