梁朝偉有份主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現正上映,不少觀眾大讚其飾演的「文武」有血有肉,外媒更直指其戲份是超級英雄電影史上最佳演出,非常犀利!除了影帝級演技獲中外激讚,梁朝偉的人工也是夠晒驚人,有傳他以高達6,000萬港元片酬接拍角色,比起不少演員的出道價高出一大截。不過,綜合外媒報道後,發現原來至少還有一位神級演員身價比他更加犀利。到底邊個咁勁?點擊下圖觀看「20位演員MCU出道價(排名由低至高)」逐個了解:

+ 15

尚氣︱陳法拉靚到飛起只贏華姐亞軍 當年冠軍到底係邊個?