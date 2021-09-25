蜘蛛俠原創後人提出終止合作　迪士尼反擊向Stan Lee等人提出訴訟

據美國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，在迪士尼負責Marvel的專屬部門提告，要求獲得，如鐵甲奇俠、雷神、蜘蛛俠、奇異博士、蟻俠、黑寡婦及飛隼等復仇者聯盟角色的全面控制權。引述該報道指出，迪士尼為了獲得上述角色的全面控制權，向已故Marvel之父Stan Lee、Steve Ditko及Gene Colan等五名漫畫家及其繼承人提出訴訟，聲稱他們沒有資格終止與迪士尼的合作。假如迪士尼敗訴的話，5位漫畫家所創作的Marvel角色將全面脫離迪士尼。



《鐵甲奇俠》揭開Marvel電影宇宙的序幕，並同時為迪士尼稱霸這10年的全球票房。（《鐵甲奇俠》劇照）

Marvel須於2023年6月放棄蜘蛛俠版權？

在今年8月，美國已故漫畫家Steve Ditko的遺產管理人，向迪士尼提交了蜘蛛俠的終止合作通知書。據版權條例的終止條款，作家及其繼承人有權在一段時間後收回版權，從而保障創作者及其繼承人可以擁有更長的控制權。因此，創作者創作一個角色後，會透過一間公司發行該角色及其故事，而該間公司則獲得角色的發行及使用權。

奇異博士由已故漫畫家Steve Ditko共同創作，他還有份創造蜘蛛俠。（《奇異博士》劇照）

然而終止條款同時允許創作者及其繼承人，可以在一段時間後，通常在數十年後，可以收回或重新談判角色的發行及使用權。而據Steve Ditko的遺產管理人提出的終止合作通知書指出，Marvel必須在2023年6月放棄Steve Ditko所創造的角色之版權。

迪士尼被集結，除了這宗官司外，還與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜對簿公堂。（《復仇者聯盟》劇照）

向Marvel之父提出訴訟

其實這並不是Marvel首次接獲終止條款，曾在Marvel擔任漫畫家的Larry Lieber，在今年5月也遞交了類似的終止合作通知書，他就是已故Marvel之父Stan Lee的弟弟，有份創作鐵甲奇俠、雷神及蟻俠等；而創造黑寡婦的Don Rico也有提出相同的終止條款，而兩人的代表律師為Marc Toberoff。他曾處理超人的創作者Jerry Siegel及Joe Schuster向DC提出的終止條款官司，可是最後敗訴，未知他今次能否成功擊敗迪士尼。雖然Stan Lee已故，但法律程序上仍是要向當事人提出訴訟。

「黑寡婦」的案件仍在進行中。（《復仇者聯盟》劇照）

DC超人早有前科

目前迪士尼為免失去角色之版權及使用權，已經向幾位Marvel漫畫家及其繼承人，提出5項訴訟，理由是有關角色是受Marvel委託，並與Marvel簽約，所以他們沒有創作角色的終止條款之權利。至於迪士尼的法律團隊，正是當年打贏Marc Toberoff，協助DC勝出終止條款官司的美邁斯律師事務所的Dan Petrocelli。據了解，這宗官司的判決不日公布。