紅女巫無懼荷李活杯葛力撐黑寡婦　施嘉莉律師批迪士尼「身有屎」

Marvel大片《黑寡婦》（Black Widow）女主角施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）槓上發行該片的迪士尼，堅稱他們改變原先「戲院獨家」的方式，讓Disney+同步推出，導致戲院收入縮水、影響她應有的分紅，向法庭控訴他們違約，引起軒然大波，迪士尼近日雖然也向法庭遞文件，想把案子改成私人仲裁，施嘉莉的律師反指他們自知理虧才不敢公開審理，Marvel其他演員們都還沒公開表態，唯獨「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）近日接受雜誌訪談，大讚施嘉莉真的很強悍。



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外界高度關注施嘉莉與迪士尼這件案子，因為迪士尼目前是荷李活最大的影片公司，絕對不是輕易得罪得起，施嘉莉雖是一線大牌，為了往後的發展其實不宜和迪士尼對著幹，有人形容此事的結果恐怕又會改變娛樂圈的未來。然而伊莉莎伯奧遜反而更在意戲院業受到衝擊，往後小品藝術片是否更難在大銀幕上露臉？她坦言自己喜歡在戲院裡看這些影片，很不願意之後只能在戲院看得到商業巨片或是有意問鼎奧斯卡的電影，她希望藝術片和藝術院線能夠存活，期待有大型院商一起幫忙保住他們，至少在美國的電影重鎮洛杉磯。

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提到演員和他們的收入，伊莉莎白認為那就是一堆的合約而已，要不在合約裡就寫得明明白白，要不就沒有。她認為施嘉莉很強悍，當讀到施嘉莉與迪士尼之間的相關報導，心中只有一個念頭：「太好了，施嘉莉。」並不會太替施嘉莉的前途擔憂。

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