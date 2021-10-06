李心潔彭順變異地戀　結婚11年罕談夫妻感情：主要跟孩子保持聯絡

李心潔近期帶來愛情電影《鱷魚》，日前接受聯合報專訪，她片中與柯震東談起浪漫愛情，但現實生活中，她與相處多年的導演老公彭順，已是老夫老妻，沒什麼特別情趣，比較享受細水長流的感情：「我們現在都過得很簡單，偶爾交換近況就很快樂」。



李心潔當年以彭順執導的《見鬼》拿下金馬影后，該片也在全亞洲大賣，讓她知名度暴漲，隨後又與老公合作《鬼域》，同樣都是恐怖片：「我跟老公一直很想再合作，但我說別拍鬼片了，如果他的電影有適合的角色，我很樂意演出。」她接下來也很希望能再度演喜劇。

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《鱷魚》有不少喜劇橋段，對比李心潔昔日演出的《夕霧花園》，她坦言這次演來較輕鬆，也特別稱讚柯震東：「他很年輕，不過他演過很多喜劇，演來也自然。」提到拍戲時，導演陳大璞與柯震東都很崇拜她，讓她害羞表示感謝。

李心潔這次演農婦，有一些情緒比較重的戲：「我都很入戲，有時走不出來，心情會很沮喪。」如何走出低潮呢？李心潔特別感謝多年好友于子育，前年拍完電影，2人就一起到台東玩樂，聊了一整夜都不睡，讓她徹底放鬆：「我真的很感謝身邊這些朋友，一直很照顧我」。

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馬來西亞疫情嚴峻，但近日已趨緩，她與長年在大陸拍片的導演老公，多半以視訊聯繫感情，她也會向彭順報告家中近況，讓老公放心：「這段期間我也有收穫，有畫畫，也常下廚。」自豪常做日本料理，犒賞一對雙胞胎兒子，有時興起，還會在餐桌前唱歌：「雖我已不是歌手了，但還是喜歡在家發洩一下表演慾」。

李心潔接下來要向恩師張艾嘉、劉若英看齊，執導一部紀錄片，以前試過寫劇本：「但寫得不是很好，未來會繼續努力，如果我執導劇情長片，應該會選擇專心當導演，而不會演戲。」

李心潔與老公彭順結婚11年。（微博圖片）

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