《鱷魚》李心潔戀上細15歲柯震東　獲封為「最原味的台灣青農」

李心潔與阿部寬去年主演的史詩式愛情電影《夕霧花園》，上個月她接受台灣傳媒訪問時透露，今年因為新冠肺炎疫情爆發影響她的工作計劃，日前她低調去到台灣，更在Instagram分享居家隔離的生活。而原來今次她去台灣，是為了主演個性派愛情電影《鱷魚》，更會與細自己15歲的柯震東演情侶，大談姊弟戀。

李心潔早前表示很想念台灣，最近她回到當地原來是為了主演個性派愛情電影《鱷魚》，更會與細自己15歲的柯震東演情侶。 （IG@sinjelee1234）

李心潔最近暫別一對雙胞胎兒子，原來她是到台灣與柯震東、金馬影帝李康生合作新戲《鱷魚》。

現年44歲的李心潔提到今次要在戲中與細自己15歲的的柯震東演一對，她都笑指是她遇過年紀最小的戀人，更表示是「此次演出最大的挑戰」。

李心潔與囝囝（IG@sinjelee1234）

《鱷魚》最近公布主要的角色，並舉行開鏡儀式，李心潔、李康生、柯震東更是首次合作，據知故事是關於一個小人物，他力爭上游，卻在麵包與愛情的十字路口徬徨掙扎，但當目標確認出現時，就發揮鱷魚般的特性，咬住機會不放。

李心潔與柯震東會在新戲演一對，相信有不少感情戲。（Instagram@kaikaiko）

談及對柯震東的印象，李心潔就表示柯震東就像個可愛的男孩，以前雖然試過與年齡比自己小的演員拍過感情戲，但今次柯震東是破紀錄的年輕。李心潔認為要令觀眾感受到這段姊弟戀的愛，相信也要花些功夫，「是今次演出上的最大難題」。

而柯震東亦表示知道有機會與兩位實力派前輩合作，事前緊張得很，壓力超大。有工作人員更爆料指，柯震東知道要跟李心潔演感情戲，都問李心潔會不會很兇？怕自己演得不好會被罵。