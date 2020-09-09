李心潔《夕霧花園》後唞半年　囝囝與老公彭順分隔兩地爆喊感心痛

李心潔與阿部寬去年主演的史詩愛情電影《夕霧花園》，將於本周日在HBO GO及HBO頻道正式上架。李心潔7日接受華文媒體視訊聯訪，提及今年新冠肺炎疫情爆發，她的工作量大為減少，都在家陪小孩，導演老公彭順卻還在內地拍戲，無法回家，兒子過於思念爸爸，還因此大哭，讓她很心疼。

李心潔與日本影帝阿部寬主演的史詩愛情電影《夕霧花園》近日正式上架▼

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李心潔透露這半年都在家休息，每天都會親自下廚做菜給孩子們吃，「讓他們可以吃得健康一點、吃得好一點，增加抵抗力」，她有時還會煮西餐、意大利菜，先前梁詠琪老公也有教她做西班牙馬鈴薯蛋餅，讓3個孩子吃得津津有味。李心潔最近也有創作劇本，並看到很多讓她心動的好劇本，她挑眉笑說：「但全部都還不能對外透露。」

李心潔懷念到處拍戲工作的美好時光，也很想念台灣，更想去台灣探望許茹芸等幾個好姊妹，但又感嘆如果來台灣工作，屆時加上隔離天數，又會與小孩分隔兩地，提到台灣，李心潔滿是回憶，更回想起在台灣第一次發唱片的過往：「發第一張唱片的時候，因為那張唱片賣的不是很好，對我是很大的打擊，我從馬來西亞小城市小地方去台北這個大城市，進入演藝圈這個工作，剛開始那一年真的很辛苦，無法適應，有很多壓力。加上第一張唱片成效不理想，我回到家裡過年，覺得很舒服、很安全，有閃過一個放棄的念頭，我不要再回去了，我就留在家裡吧」，但透過家人的支持，加上一直敬仰的外婆，教導她不屈不饒的勇氣，才決定回台灣繼續打拼，終於有了今日的成績。

提到在內地工作的老公，李心潔透露彭順即使拍片忙碌，也會抽空回家享天倫之樂，但現在疫情肆虐，如果回家還得花上1個月的時間隔離，讓她無奈嘆道：「我覺得有做電影的父母親，這些孩子真的都很辛苦。」但她也會透過視訊，或是剪接這段期間與孩子們的休閒影片一解老公的鄉愁：「讓他可以放心把這個家交給我」。

《夕霧花園》去年在亞洲各國上映時，由於李心潔與阿部寬在片中有場情慾戲，卻因為尺度太大，在馬來西亞被剪掉，讓她多少有些遺憾，所幸一刀未剪版將在HBO上架，讓馬來西亞影迷終於看到她最完整的演出。

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