魷魚遊戲︱瑤瑤黃色低胸小背心DIY椪糖架勢十足　網民聚焦這位置

Netflix韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，尤其劇中關卡出現韓國古早味甜點椪糖，引發許多民眾跟著挑戰「戳椪糖」遊戲。台灣女星「瑤瑤」黃喬歆近來也跟風嘗試，但網友卻全歪樓，把焦點放在她傲人上圍。



瑤瑤5日在臉書分享兩段影片，只見製作椪糖的影片中，她運用自己過去在韓國買的專業造型模具，加入砂糖、小蘇打粉等逐步製作，終於完成心型圖案的椪糖，架勢十足。

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在挑戰戳椪糖時意外弄碎，瑤瑤透露，現在韓國流行「椪糖拿鐵」吃法就是把弄碎的椪糖沾牛奶吃。過程中，她手拿細針，企圖將愛心圖案刮出。不過，她身穿鵝黃色深V小背心，讓傲人雙峰呼之欲出，完全包不住的模樣，讓網友全看傻。

影片曝光後，不知道要看椪糖還是美胸，網友紛紛留言驚嘆，「沒有在看餅啦」、「為什麼妳的男友不是我？」、「好想娶回家，賢慧」、「可愛」、「單身嗎？」。另有網友大讚，「真的是多才多藝」、「真厲害」、「做得很漂亮耶！」

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