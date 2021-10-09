魷魚遊戲｜Vans白色帆布鞋或成最大贏家？銷售急升7800%賣斷貨

近期最火熱的話題劇集當然就是Netflix撥出的《魷魚遊戲》啦！劇集中的許多梗也隨之翻紅，像是Amazon也早早開賣劇中參賽者所穿著的綠色運動服，就等著各位影迷們在萬聖節前入手，在扮裝派對時驚艷全場啦！除了綠色運動服之外，另一款也被劇集帶紅的就是主角們腳上所穿的白色Vans運動鞋了！



雖然說這款無鞋帶版本的白色Vans早已經是基本款中的基本款，不但價格親切、穿著也十分舒適。但因為劇集所帶起的風潮，這雙鞋款的銷量更是直線上升。

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根據《Variety》雜誌的報導自從劇集上架至今的銷售量已經提升了7,800%，效益非常驚人，許多網拍通路的熱門尺碼也陸續斷貨，甚至還接連帶起其他白色運動鞋的買氣，關鍵字的搜尋量也已經增加了98%。

相信各位潮人網友們應該家中都已經早早準備類似款了，不如也趁著這波白色運動鞋熱度，再度把家中的珍藏穿出來吧！

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