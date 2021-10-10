阿部瑪利亞由日本妹變台妹「連日文都唔識講」　避見邰智源有原因

阿部瑪利亞8日走上伸展台，擔任Claudia Wang 臺北時裝週 22SS新作發表的壓軸走秀嘉賓。她現場也捐出身上所穿的限定原味衣，做為慈善義賣，幫助紅心字會為弱勢兒童募集營養餐費，讓小朋友三餐不挨餓。



因為新冠疫情影響，阿部瑪利亞已經快兩年沒回日本，工作行程沒辦法讓她來回花上一個月的時間隔離。媽媽雖然想念她，但更希望也來台灣，最近還請阿部瑪利亞推薦好看的台劇，想透過追劇學中文。

她在台灣生活、工作都相當順利，中文程度越來越好，坦言已經快變成台灣人，每次被問到「日本流行什麼東西」，她根本答不出來。或是有人請教她「這句話日文怎麼說」，阿部瑪利亞也講不出來。後來她驚覺不能繼續這樣，強迫自己每天都要看日本的新聞，不能跟老家脫節。

【圖輯】點圖放大看更多阿部瑪利亞IG美照👇👇👇

+ 10

為了這次的走秀，阿部瑪利亞事前認真減肥，每天運動大概1個半小時，感覺瘦了1、2公斤。她笑稱最重要的是「避免跟邰智源見面」，「因為邰哥會一直問我說：要不要去吃東西，要不要吃鐵板燒，我怕會禁不起美食的誘惑。」

雖然不知隔離規定何時鬆綁，阿部瑪利亞希望能在春節時回日本過年。現在她已經打了第一劑AZ疫苗，完全沒有不舒服，自嘲可能是老人。而她在《木曜四超玩》中的表現備受觀眾肯定，預告接下來節目會推出各種大型企劃，自己也準備要發單曲，平時都在賣力地為相關工作做準備。

【同場加映】前AKB48大島優子宣布與林遣都結婚 「元祖神7」只淨兩個未封盤（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

延伸閱讀：

扯！國中畢業的無牌律師 代打官司勝訴還抽佣3成

藝人用安博盒子看盜版引風波 刑事局聯手新北檢全抄了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】