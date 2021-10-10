雞排妹鄭家純屠龍直播80分鐘真空上陣　FB數據揭觸及人數破100萬

台灣脫口秀女星「龍龍」日前控訴遭薩泰爾娛樂班底老K霸凌，「龍K」之爭延燒多日，怎料，昔日力挺她的同門師姐鄭家純（雞排妹）7日卻無預警宣布解約，更直接開直播「屠龍」還原和對方解約始末。有網友歪樓詢問，是否當天直播裡面沒穿？她在8號也大方回應。



在經紀人康姐陪同下，雞排妹在臉書直播中爆料，龍龍日前發出聲淚俱下的聲明影片根本是「假哭」，稱對方「演技好到，我在現場都快要吐了！」更痛批龍龍就是「瘋女人」，不滿對方糟蹋公司的善良，更一度飆出「她X的」。

【圖輯】網友「只想知道直播時裡面有沒有穿，謝謝」雞排妹回覆揭真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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長達80分鐘的精彩「屠龍」過程一度湧入6萬人同時觀看，各家臉書小編也湧入朝聖，直呼「比《魷魚遊戲》精彩」、「跨年真的都沒這麼小編齊聚」、「前天臉書壞掉的互動量都補回來了」，許多藝人、網紅也前往觀戰。

【相關圖輯】雞排妹爆粗：蹧蹋我們的善良！一文看清龍龍林千聿8件爭議事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網友也留言「可以推薦她去演鄉土劇」、「太精彩了吧」、「我大笑了 完全是鬧劇」。對此，鄭家純近日在公開當晚直播數據，影片觸及人數飆破100萬人，互動數高達74萬，留言數逼近8萬，強大影響力讓網友驚呆。

【圖輯】點圖放大看更多雞排妹鄭家純IG生活照👇👇👇

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此外，有網友好奇留言詢問，只想知道她直播時裡面有沒有穿，也釣出本尊親回，「既然你誠心誠意的發問了，只有貼胸貼」。此話一出，網友紛紛驚呼，「只好再回去仔細重看一次」、「害我又重新跑回去看直播。浪費了我一整天」、「一個勇敢問，一個果斷答」。

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