【雞排妹／龍龍／屠龍】鄭家純（雞排妹）同一經紀公司的棟篤笑藝人林千聿（龍龍）因稱遭到棟篤笑節目《炎上徐乃麟》成員老K霸凌，事件近日不斷發酵，正當風向偏向支持龍龍之際，本來同樣支持龍龍的雞排妹昨日（7日）晚上突然公布其經紀公司將與龍龍解約，又開名為「家純屠龍記」的直播大罵龍龍欺騙她及其經理人康姐，事件瞬間推向高潮並在台引起全城熱話。



由於直播來得突然，加上雞排妹以毫不修飾的措詞如「我覺得妳就是個瘋女人」大爆奇情內幕，直播旋即成為台灣網民熱門話題，最高峰時期觀看人數更突破六萬。

鄭家純（雞排妹）（左）同一經紀公司的棟篤笑藝人林千聿（龍龍）近日稱遭到棟篤笑節目《炎上徐乃麟》成員老K霸凌，事件近日不斷發酵。(Cr.IG@ili.cheng , chienyu1006)

不少網民都表示「此直播比八點檔狗血劇還吸引」，亦有不少對雞排妹於深夜提供娛樂表示感謝、又打趣說「看到都不捨得睡覺」。其實雞排妹出道以來一直相當敢言，每每遇到不忿的事時都會站出來發聲，大膽作風掀起各種風波話題的同時，亦為一眾網民提供了不少「花生」。

除了今次的「屠龍」事件外，早前7月時她被影到與好友王先生前往酒店而被傳緋聞，及後傳出男方有未婚妻，直指雞排妹是小三。不過她選擇正面回應，撰文向「正宮」(A女)喊話，表示不知她的存在，又道「他會叫我老婆」，各種挑機字眼瞬間成為網民話題。其後王先生及A女的回應聲明亦令不少網民持續討論。

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樂隊Dear Jane早前完成一連五場紅館演唱會，主音黃天翱（Tim）的老婆楊洛婷（Rabeea）日前於instagram大打千字文談及樂隊與自己多年間的起跌，文字間更自爆曾被舊公司逼整容！由於她曾跟TVB有約，因此帖文一出，網民矛頭直指TVB，更因而掀起討論，認為部份藝人的樣子跟初出道時變化甚大，引起一陣整容疑雲！

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